ପାକିସ୍ତାନରେ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣରେ, ଗ୍ୟାସ ଫାଟି ୧୫ ମୃତ, ଭୁଶୁଡ଼ିଲା କୋଠା ଉଡିଲା ଛାତ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଶୁକ୍ରବାର, ନଭେମ୍ବର ୨୧ ତାରିଖରେ ପାକିସ୍ତାନର ପଞ୍ଜାବ ପ୍ରଦେଶର ଫୈସଲାବାଦରେ ଏକ କାରଖାନା ଭିତରେ ଗ୍ୟାସ ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଅତି କମରେ ୧୫ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିବା ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ପାକିସ୍ତାନୀ ଖବରକାଗଜ ଡନ୍ ରିପୋର୍ଟ କରିଛି ଯେ କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି । ବିସ୍ଫୋରଣ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲା ଯେ ଏହା କେବଳ ସମଗ୍ର କାରଖାନା କୋଠା ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିନଥିଲା, ବରଂ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଘରଗୁଡ଼ିକର ଛାତ ମଧ୍ୟ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା।
ଏହି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ରେସ୍କ୍ୟୁ ୧୧୨୨ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କହିଥିଲା ଯେ ଘଟଣାଟି ଭୋର ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା ଯେତେବେଳେ କାରଖାନାର ବଏଲର ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ କୋଠା ଏବଂ ଆଖପାଖର ଗଠନ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ତଥାପି, ଦଳ ପରେ କହିଥିଲା ଯେ ବିସ୍ଫୋରଣର କାରଣ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଥିଲା।
ଫୈସଲାବାଦ କମିଶନର ରାଜା ଜାହାଙ୍ଗୀର ଅନୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ କାରଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। କମିଶନରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ମଧ୍ୟରୁ ୧୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।
ବିବୃତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ, ଆହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୦ ଜଣଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଛାଡି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବିବୃତ୍ତିରେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ପାଞ୍ଚ ଜଣିଆ ତଦନ୍ତ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଉଛି।
ପଞ୍ଜାବ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନୱାଜ ସରିଫଙ୍କ ଝିଅ ମରିୟମ ନୱାଜ ଏହି ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣହାନି ପାଇଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ବିବୃତ୍ତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସେ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଫୈସଲାବାଦ କମିଶନରଙ୍କଠାରୁ ଏକ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି।