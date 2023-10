ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନକୁ ଧକ୍କାଦେଲା ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ: ୧୫ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଆହତ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏକ ବଡ଼ଧରଣର ଟ୍ରେନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅତିକମରେ ୧୫ ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି । ଏଥିସହିତ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି । ଗୋଟିଏ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନକୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଏଭଳି ଅଘଟଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଡ୍ୟାମେଜ କୋଚ୍ ତଳେ ଅନେକ ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିରହିଥିବା ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ।

ସୂଚନା ମୁତାବକ, ବାଂଲାଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଢାକା ନିକଟରେ ଏକ ଯାତ୍ରୀବାହୀ ଟ୍ରେନ ଓ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି ଅତିକମରେ ୧୫ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି । ଅପରାହ୍ଣ ୪ଟା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରକାଶ । କିଶୋରଗଞ୍ଜରୁ ଢାକା ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ପାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନକୁ ଏକ ମାଲବାହୀ ଟ୍ରେନ ପଛଆଡ଼ୁ ଟକ୍କର ମାରିଥିଲା ।

ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ଭୟାବହତା ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍କାର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । ଆଗକୁ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି । ଢାକା ଠାରୁ ପାଖାପାଖି ୮୦ କିଲୋମିଟର ଦୂର ଭୌରବ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା । ଖବର ପାଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚିବା ସହିତ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା । ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବା ରେଲୱେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପ୍ରଭାରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ।

At least eight people were killed and several others injured after two trains collided in Bangladesh, reports Reuters citing Police

— ANI (@ANI) October 23, 2023