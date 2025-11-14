୧୫ଟି ଛକା ଏବଂ ୧୧ଟି ଚୌକା ୩୨ ବଲ୍‌ରେ ଶତକ, ୧୪ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବଙ୍କ ଖେଳ ଦେଖି ବଡ଼ ବଡ଼ କ୍ରିକେଟର ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୩୨ ବଲରେ ଶତକ ହାସଲ କରି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ସେ ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଏହି ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ।

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୧୪ ବର୍ଷୀୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତ ଏ ପାଇଁ ଖେଳି ସେ ୩୨ ବଲ୍ ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଥିଲେ। ବୈଭବ ୧୭ ବଲ୍ ରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ୧୫ ବଲ୍ ନେଇଥିଲେ। ସେ ୧୦ ଚୌକା ଏବଂ ୯ ଛକା ମାରି ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୪୨ ବଲ୍‌ରେ ୧୫ଟି ଛକା ଏବଂ ୧୧ଟି ଚୌକା ମାରି ୧୪୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍ ଇତିହାସରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ନୁହେଁ। ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟ୍‌ରେ ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକର ରେକର୍ଡ ମିଳିତ ଭାବରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ଉର୍ଭିଲ ପଟେଲଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି, ଯିଏ ୨୮ ବଲ୍‌ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆଇପିଏଲରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ସବୁଠାରୁ କମ ବୟସର କ୍ରିକେଟର ହୋଇଥିଲେ। ୧୪ ବର୍ଷ ୩୨ ଦିନ ବୟସରେ ସେ ମାତ୍ର ୩୫ ବଲ୍‌ରେ ଆଇପିଏଲ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହା ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଇତିହାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ମଧ୍ୟ ଥିଲା।

ଭାରତ ପାଇଁ ଦ୍ରୁତତମ ଟି-୨୦ ଶତକ:
ଭାରତ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଟି-୨୦ ଶତକର ରେକର୍ଡ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ଉର୍ଭିଲ ପଟେଲଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି। ସେମାନେ ଦୁହେଁ ୨୮ ବଲ୍ ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ରିଷଭ ପନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟରେ ୩୨ ବଲ୍ ରେ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା – ୨୮ ବଲ୍
ଉର୍ଭିଲ ପଟେଲ – ୨୮ ବଲ୍
ରିଷଭ ପନ୍ତ -୩୨ ବଲ୍
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ – ୩୨ ବଲ୍

