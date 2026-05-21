ବର୍ବରତାର ସବୁ ସୀମା ପାର୍, ମାସ ମାସ ଧରି ନାବାଳିକାକୁ କରୁଥିଲେ ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ, ଭିଡ଼ିଓ କରି ଦେଉଥିଲେ ଧମକ

By Jyotirmayee Das

Minor Gang rape: ସବୁ ସୀମା ପାର୍ କରିଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ । ସମାଜକୁ ଚମକାଇଲା ଭଳି ଏକ ଅତି ଅମାନୁଷିକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ୧୫ ବର୍ଷର ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ମାସ ମାସ ଧରି ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରାଯିବା ସହ ଏହାର ଭିଡିଓ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଡୁଣ୍ଡିଗଲ୍ ପୋଲିସ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୋକ୍ସୋ ଆକ୍ଟ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତାର ବିଭିନ୍ନ ସଂଗୀନ ଧାରାରେ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଦୁଇଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି।

ଘର ପାଖ ଦୋକାନୀ ସାଜିଲା ସୈତାନ

ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଘଟଣାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେଉଛି ଶିବକୁମାର ଓରଫ୍ ମଟ୍ଟୁ । ସେ ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ଥିବା ଏକ ଟେଣ୍ଟ ଦୋକାନରେ କାମ କରୁଥିଲା। ନାବାଳିକା ଜଣକ ସେହି ବାଟ ଦେଇ ଯାତାୟାତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅଭିଯୁକ୍ତର ଖରାପ ନଜର ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଦିନେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଘରେ ଏକାକୀ ଥିବାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଶିବକୁମାର ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଜୋରଜବରଦସ୍ତି ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିଥିଲା ଏବଂ କାହାକୁ କହିଲେ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାକୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲା।

ବନ୍ଧୁ ସହ ମିଶି ରଚିଲା ବ୍ଲାକମେଲିଂର ବ୍ଲୁ-ପ୍ରିଣ୍ଟ

ଭୟରେ ନାବାଳିକା ଜଣକ ଚୁପ୍ ରହିବାରୁ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶିବକୁମାରର ସାହସ ଆହୁରି ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ଏହି ଅପରାଧରେ ନିଜ ବନ୍ଧୁକୁ ସାମିଲ କରିଥିଲା। ଉଭୟ ମିଶି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଗଣଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ସହ ସେହି ଅଶ୍ଳୀଳ କାର୍ଯ୍ୟର ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରିଥିଲେ। ସେହି ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରମାଣକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣି ଭାଇରାଲ୍ କରିଦେବାର ଧମକ ଦେଇ ଉଭୟେ ମାସ ମାସ ଧରି ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରି ନିଜର ଦେହଭୋକ ମେଣ୍ଟାଉଥିଲେ।

ପ୍ରତିବାଦ ପରେ ତୁଟିଲା ନୀରବତା

ମାସ ମାସ ଧରି ଏହି ମାନସିକ ଓ ଶାରୀରିକ ନିର୍ଯାତନା ସହିବା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶୋଷଣ ସୀମା ପାର୍ ହୋଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ସାହସ ସଞ୍ଚୟ କରି ପୀଡ଼ିତା ନିଜ ମାତାପିତାଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ପରିବାର ଲୋକେ ତୁରନ୍ତ ଡୁଣ୍ଡିଗଲ୍ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଡୁଣ୍ଡିଗଲ୍ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ପି. ସତୀଶ୍ ଏହି ଅପରାଧ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଚାଲିଆସୁଥିବା ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି।

କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତଦନ୍ତ

ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ପୋଲିସ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରି ଶିବକୁମାର ଏବଂ ନିଜାମପେଟ୍ ରାମୁକୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଉଭୟଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବା ପରେ କୋର୍ଟ ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତ କୁ ପଠାଇଛି ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିମ୍ ଗଠନ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିଜିଟାଲ ଡିଭାଇସ୍‌ର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛି, ଯେପରିକି ସେହି ଆପତ୍ତିଜନକ ଭିଡିଓ ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ସେୟାର କରାଯାଇ ନାହିଁ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରିବ। ଏହି ମାମଲାରେ ଅନ୍ୟ କେହି ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ସେ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଖୋଳତାଳ ଚାଲିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ, ପୀଡ଼ିତା ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଗୃହକୁ ପଠାଯାଇ ସେଠାରେ ସରକାରୀ ନିୟମାନୁଯାୟୀ ମାନସିକ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି।

