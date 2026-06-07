ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ବିଜ୍ଞାପନ କରିବେ ବୈଭବ, କିନ୍ତୁ RO-KOଙ୍କ ପରି କରି ପାରିବେନି ସବୁ ବ୍ରାଣ୍ଡର ପ୍ରଚାର
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପରେ ବିଜ୍ଞାପନ କରିବେ ବୈଭବ
Vaibhav Suryavanshi: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ଆୟରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ସହିତ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଟି-୨୦ ଦଳ ଘୋଷଣା କରିସାରିଛି। ଆଶା ଅନୁଯାୟୀ, ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବ ଷ୍ଟାର୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ପଡ଼ିଆରେ ରନ୍ର ବର୍ଷା କରୁଥିବା ବୈଭବ ଏବେ ବିଜ୍ଞାପନ ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଜଲୱା ଦେଖାଇବାରେ ଲାଗିଲେଣି।
କମ୍ପ୍ଲାନ୍ ଏବଂ ରେଡ୍ ବୁଲ୍ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନିଜର ବ୍ରାଣ୍ଡ ଆମ୍ବାସଡର ଭାବେ ଚୟନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସିନିୟର ଖେଳାଳି ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଭଳି ସେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାଣ୍ଡର ବିଜ୍ଞାପନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବୟସ ଏବଂ ନିୟମର ଅନେକ ବଡ଼ ପ୍ରାଚୀର ଠିଆ ହୋଇଛି।
ବୟସ ଏବଂ ଆଇନର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବୟସ ଏବେ ମାତ୍ର ୧୫ ବର୍ଷ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ଆଇନଗତ ଭାବେ ଜଣେ ନାବାଳକ। ଭାରତରେ ୧୮ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସର ପିଲାମାନଙ୍କ କାମ କରିବା ଏବଂ ବିଜ୍ଞାପନରେ ଭାଗ ନେବାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ କଡ଼ା ଦିଶା-ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି।
ବାଳ ଶ୍ରମ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ତାଙ୍କର ଶୁଟିଂ ସମୟ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖାଯାଏ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ଲିଖିତ ଅନୁମତି ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ବିରାଟ କିମ୍ବା ରୋହିତଙ୍କ ଭଳି ସିନିୟର ଖେଳାଳିମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ ନିଜର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୈଭବଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଇନଗତ ଦିଗକୁ ବହୁତ ସୂକ୍ଷ୍ମତାର ସହ ପରଖାଯାଏ।
ସରୋଗେଟ୍ ବିଜ୍ଞାପନ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକ୍
କ୍ରିକେଟ୍ ଦୁନିଆରେ ପ୍ରାୟତଃ ଖେଳାଳିମାନେ ମଦ, ତମାଖୁ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ବେଟିଂ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କିମ୍ବା ପରୋକ୍ଷ (ସରୋଗେଟ୍ ଆଡଭର୍ଟାଇଜିଂ) ଭାବେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଇନଗତ ଏବଂ ନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏପରି କରିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସମ୍ଭବ।
ଜଣେ ନାବାଳକ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଏଭଳି ବିବାଦୀୟ କିମ୍ବା କ୍ଷତିକାରକ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକର ଚେହେରା କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପାନୀ ଏଭଳି ଚେଷ୍ଟା ମଧ୍ୟ କରେ, ତେବେ ବିସିସିଆଇ ଏବଂ ଦେଶର କଡ଼ା ବିଜ୍ଞାପନ ନିୟମ ତାହା ଉପରେ ତୁରନ୍ତ ରୋକ୍ ଲଗାଇଦେବ। ତେଣୁ ବୈଭବଙ୍କ ପାଇଁ ବିଜ୍ଞାପନର ବିକଳ୍ପ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ଏବଂ କେବଳ ସୁରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସୀମାବଦ୍ଧ ରହିଥାଏ।
ବୋର୍ଡ ଏବଂ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ର କଡ଼ା ନଜର
ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ଭଳି ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳିମାନେ ବିସିସିଆଇର ‘ଏ-ପ୍ଲସ’ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଚୁକ୍ତି ଅଧୀନରେ ଆସନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ବିଜ୍ଞାପନର ନିୟମ ଏବଂ କମର୍ସିଆଲ୍ ରାଇଟ୍ସ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଥାଏ। ଏହାର ଓଲଟା, ବୈଭବଙ୍କ ଭଳି ଉଦୀୟମାନ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ବିସିସିଆଇ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆଇପିଏଲ୍ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ନିୟମର କଡ଼ା ପହରା ରହିଥାଏ।
ବୋର୍ଡ ଏବଂ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଏହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତି ଯେ ଯେପରି କୌଣସି ବ୍ୟବସାୟିକ ଚୁକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଖେଳ କିମ୍ବା ତାଙ୍କ ସୁନାମ ପ୍ରତି ଆଞ୍ଚ ନଆସେ। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଡିଲ୍କୁ ବୋର୍ଡର ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିବା ପରେ ହିଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ରୂପ ଦିଆଯାଏ।
ଖେଳ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ରଖିବାର ଆହ୍ୱାନ
ବିସିସିଆଇ ସବୁବେଳେ ମାନିଆସିଛି ଯେ, ଏତେ କମ୍ ବୟସରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବସାୟିକ ଚାପ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କ ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ବିକାଶକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ବୈଭବଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ନିଜ ଖେଳର ସୁଧାର ଆଣିବା ଏବଂ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବା ଉପରେ ହେବା ଉଚିତ, ନା କି ବିଜ୍ଞାପନ ଶୁଟିଂରେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା।
ଅତ୍ୟଧିକ ଟଙ୍କା ଏବଂ ଗ୍ଲାମର ଦୁନିଆ ଭିତରେ କାଳେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଖେଳରୁ ହଟିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ବିଜ୍ଞାପନ ଏବଂ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ପ୍ରଚାର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ସୀମିତ ରଖାଯାଏ।
ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଏବଂ ଇମେଜ୍ର ପାର୍ଥକ୍ୟ
ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ରେ ଦଶନ୍ଧି ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପାଣି ପରି ଝାଳ ବୁହାଇ ନିଜର ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଯାହାର ତୁଳନା ଏବେ କ୍ୟାରିୟର୍ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଖେଳାଳିଙ୍କ ସହ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ବ୍ରାଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ଏହି ସମୟରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଭବିଷ୍ୟତର ଏକ ନିବେଶ ଭାବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଇମେଜ୍ ଏବେ କେବଳ ପିଲା ଏବଂ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ କିମ୍ବା ଏନର୍ଜି ପ୍ରୋଡକ୍ଟସ୍ ପାଇଁ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଉପଯୁକ୍ତ ମନେହୁଏ। ଯେମିତି ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ ହେବ, ସେମିତି ତାଙ୍କର ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଏବେକାର ସିନିୟର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଭଳି ବହୁତ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ।