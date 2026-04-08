ଏବେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାଶନାଲ୍ ଡେବ୍ୟୁ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ନେବେ ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କ ସ୍ଥାନ, କରିବେ ଛକା ବର୍ଷା
Vaibhav Suryavanshi: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏବେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରେ ଡେବ୍ୟୁ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବୈଭବ ୧୫ ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ ପରିଷଦ (ICC) ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ସୀମା ବି ୧୫ ବର୍ଷ। ୧୯ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍, ରାଇଜିଂ ଷ୍ଟାର୍ସ ଏସିଆ କପ୍ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ବୈଭବଙ୍କୁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
ପ୍ରକୃତରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଜଣେ ବିସ୍ଫୋରକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍, ଯିଏ କେବଳ ୨୦୦ ରୁ କମ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ଖେଳିବାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୈଭବ ଟି୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି । କିନ୍ତୁ ଏବେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଯଦି ସେ ଭାରତର ଟି୨୦ ଦଳରେ ଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ସେ କାହାର ସ୍ଥାନ ନେବେ?
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ କାହାର ସ୍ଥାନ ନେବେ?
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଘରୋଇ କ୍ରିକେଟ୍ ଏବଂ IPL ଉଭୟରେ ଇନିଂସ ଓପନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ନୂତନ ବଲ୍ ଉପରେ ନିର୍ମମ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର କ୍ଷମତାରେ ରହିଛି । ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାୱାରପ୍ଲେ ଓଭର ସମୟରେ ବୈଭବଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଅଧିକ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ନାହାଁନ୍ତି।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଟପ୍ ଅର୍ଡରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ଖାଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ, ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ କିଛି ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଟପ୍ ଅର୍ଡରରେ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ତିନି ଜଣ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ସୁରକ୍ଷିତ । ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏବଂ ଇଶାନ କିଷାନ। ତିଲକ ବର୍ମା ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି । ସାମସନଙ୍କ ଓପନିଂ ସ୍ଲଟକୁ ଫେରିବା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ନିମ୍ନ କ୍ରମରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା।
କ’ଣ ସେ ନିମ୍ନ କ୍ରମରେ ସୁଯୋଗ ପାଇବେ?
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଖେଳ ଶୈଳୀ ଓପନିଂ ପୋଜିସନ୍ ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପଯୁକ୍ତ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ତାଙ୍କୁ ନିମ୍ନ କ୍ରମରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସମ୍ଭବ। ବର୍ତ୍ତମାନର ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାରକୁ ନେଲେ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ନଗଣ୍ୟ ମନେହୁଏ । ଅତି କମରେ ୨୦୨୮ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ।
ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ୨୧ ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ କ୍ୟାରିୟରରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୮୨୩ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ତିନୋଟି ଶତକ ଏବଂ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତାଙ୍କର ଟି-୨୦ ବ୍ୟାଟିଂ ହାର ୪୧.୧୫ ଏବଂ ସେ ନିରନ୍ତର ୨୦୯.୯୪ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ସହିତ ଖେଳିଛନ୍ତି।