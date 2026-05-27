ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଛକା ବର୍ଷା କଲେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ! କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇ ରଚିଲେ ନୂଆ ଇତିହାସ…
ଭାଙ୍ଗିଲା କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ଙ୍କ ରେକର୍ଡ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କ୍ରିକେଟରେ କେହି ଭବିଷ୍ୟତ କହିପାରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କେତେକ ସମୟରେ ଏପରି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଯାହାକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ଅସମ୍ଭବ ମନେହୁଏ। ତଥାପି, ଆଜି (ବୁଧବାର), IPL୨୦୨୬ ଏଲିମିନେଟରରେ, ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏକ IPL ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ଯାହା କେହି କଳ୍ପନା ମଧ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ଏହି ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ବସ୍ ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା କ୍ରିସ୍ ଗେଲଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି।
ପ୍ରକୃତରେ, କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ ଗୋଟିଏ IPL ସିଜିନରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିବାର ରେକର୍ଡ ରଖିଥିଲେ। ଚଉଦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ, ଗେଲ୍ ୨୦୨୧୩ IPLରେ ୫୯ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ସେବେଠାରୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଗେଲଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ଅସମ୍ଭବ ହେବ, କିନ୍ତୁ IPL ୨୦୨୬ରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ବୈଭବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬୦ଟି ଛକା ମାରିସାରିଛନ୍ତି।
ଗୋଟିଏ IPL ସିଜିନରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା
୬୦ *- ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ (୨୦୨୬)
୫୯ – କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ (୨୦୧୨)
୫୨ – ଆଣ୍ଡ୍ରେ ରସେଲ (୨୦୧୯)
୫୧ – କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ (୨୦୧୩)
୪୫ – ଜୋସ୍ ବଟଲର୍ (୨୦୨୨)
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପ୍ଲେଅଫରେ ଦ୍ରୁତତମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମାରିଲେ: ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ମୁଲାନପୁରରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଛକା ବର୍ଷା କରିଥିଲେ। ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଭୟଙ୍କର ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସଙ୍କ ବଲରେ ବୈଭବ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ବୈଭବ ମାତ୍ର ୧୬ ବଲ୍ରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ।
ଏହା ତାଙ୍କ ଛୋଟ ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ୟାରିଅରରେ ପଞ୍ଚମ ଥର ଯେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୨୦ ବଲ୍ରୁ କମ୍ ବଲ୍ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆଇପିଏଲ୍ ପ୍ଲେଅଫ୍ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିବାରେ ଯୁଗ୍ମ ଦ୍ରୁତତମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ସୁରେଶ ରାଇନା ମଧ୍ୟ ୨୦୧୪ ଆଇପିଏଲ୍ ପ୍ଲେଅଫ୍ରେ ୧୬ ବଲ୍ରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ।
ଏଲିମିନେଟର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ତାଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି।