ଭାରତର ସେହି ଗୀତ, ଯାହା ଶୁଣି ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠୁଥିଲା ଲୋମ, ଲଗାଇଥିଲେ ବ୍ୟାନ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ଭାରତର ଜାତୀୟ ଗୀତ “ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍” କୁ ପୁରିଛି ୧୫୦ ବର୍ଷ । ୧୮୭୫ ମସିହାର ସେହି ଐତିହାସିକ ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏହି ଗୀତ ନା କେବଳ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମର ସ୍ଲୋଗାନ ସାଜିଥିଲା ବରଂ ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କ କାନରେ ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡିଲା ପରି ଲାଗୁଥିଲା ।
ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଏହି ଗୀତ ମାତୃଭୂମି ପ୍ରତି ଭକ୍ତିର ପ୍ରତୀକ। ଏହାର ଶବ୍ଦ ହିଁ ବ୍ରିଟିଶ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରିଦେଇଥିଲା । ଏପରିକି ବ୍ରିଟିଶମାନେ “ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍” ଗାଇବା କିମ୍ବା ମୁଦ୍ରଣ କରିବା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାନ ଲଗେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ, ଏହି ଗୀତ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭାରତୀୟଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ସ୍ପନ୍ଦିତ କରିଚାଲିଥିଲା।
ରଚନା କରିଥିଲେ ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ: ୧୮୭୫ ମସିହା ନଭେମ୍ବର ୭ ତାରିଖରେ ବଙ୍ଗଳାର ନୈହାଟି ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚଟ୍ଟୋପାଧ୍ୟାୟ ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ବଙ୍ଗଳାର ମିଶ୍ରଣରେ “ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍” ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଛଅ ପଦ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ସ୍ତୋତ୍ରଟି ମୂଳତଃ ୧୮୮୨ ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ତାଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସ “ଆନନ୍ଦମଠ” ର ଏକ ଅଂଶ ଥିଲା।
ଏହି ଉପନ୍ୟାସରେ ସନ୍ୟାସୀ ବିଦ୍ରୋହର କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ, ବଙ୍କିମ ଭାରତକୁ ଦେବୀ ଦୁର୍ଗା ଭାବରେ ଚିତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ “ସୁଜଲାମ୍, ସୁଫଲାମ୍, ମଳୟଜାଶୀତଲମ୍….” ଧାଡ଼ି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ଏହି ଗୀତଟି ଦାସତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା ଜଡିତ ଭାରତକୁ ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଶକ୍ତିର ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା।
କଲିକତା କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନ: ୧୮୯୬ ମସିହାରେ ରବିନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର ଏହାକୁ ସଙ୍ଗୀତରେ ସ୍ଥାପନ କରିବା ସହ କଲିକତା କଂଗ୍ରେସ ଅଧିବେଶନରେ ଗାଇ ଏହାକୁ ଅମର କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ବ୍ରିଟିଶ ରାଜ ଏହାକୁ ସେମାନଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକ ବିପଦ ବୋଲି ବିବେଚନା କରିଥିଲେ। ୧୯୦୫ ମସିହାରେ ବଙ୍ଗ ବିଭାଜନ ସମୟରେ ଏହା ସ୍ୱଦେଶୀ ଆନ୍ଦୋଳନର ଏକ ସ୍ଲୋଗାନ ପାଲଟିଥିଲା।
ଗୀତ ଉପରେ ବ୍ୟାନ: ପ୍ରତିବାଦକାରୀଙ୍କ ମୁହଁରୁ “ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍” ପ୍ରତିଧ୍ୱନି ଶୁଣି ବ୍ରିଟିଶ ସୈନିକମାନେ ଭୟଭୀତ ହୋଇଗଲେ। ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କ ସରକାର ଏହାର ସାର୍ବଜନୀନ ଗୀତ ଗାଇବା କିମ୍ବା ମୁଦ୍ରଣ ଉପରେ ନିଷେଧ କରିଥିଲେ। ଜେଲଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଜରିମାନାର ଧମକ ସତ୍ତ୍ୱେ, ବିପ୍ଳବୀମାନେ ଏହାକୁ ଗାଇ ଚାଲିଥିଲେ। ବରିସାଲରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଏହି ବ୍ୟାନକୁ ଅବମାନନା କରି ଏହାକୁ ସାମୂହିକ ଭାବରେ ଗାଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଭିକାଜି କାମା ୧୯୦୭ ମସିହାରେ ଜର୍ମାନୀରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗାରେ “ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍” ଲେଖି ବିଦ୍ରୋହର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ।
ଦେଶଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା: ଏଥିରେ କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ବ୍ରିଟିଶ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଏବଂ “ଆନନ୍ଦମଠ” ଗୀତକୁ ଦେଶଦ୍ରୋହୀ ବୋଲି ବିବେଚନା କରି ନିଷିଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। ୧୯୦୫-୦୭ ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ଏହା ବିପ୍ଳବୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଅସ୍ତ୍ର ପାଲଟିଥିଲା। ଅରବିନ୍ଦ ଘୋଷ ଏହାକୁ “ସ୍ୱାଧୀନତାର ମନ୍ତ୍ର” ବୋଲି କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଏହାକୁ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
୧୯୫୦ରେ ଜାତୀୟ ଗୀତ: ୧୯୩୭ ମସିହାରେ, କଂଗ୍ରେସ ମୁସଲମାନ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୀତ ପରିବର୍ତ୍ତେ କେବଳ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ପଦକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା, ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିତର୍କିତ ରହିଛି। ତଥାପି, ୧୫ ଅଗଷ୍ଟ, ୧୯୪୭ ରେ, ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବିଧାନ ସଭାରେ ଏହାକୁ ଗାଇଥିଲେ।
୨୪ ଜାନୁଆରୀ, ୧୯୫୦ ରେ ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ଗୀତ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ, ‘ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍’ ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ଚେତନାର ପ୍ରତୀକ ହୋଇ ରହିଛି।