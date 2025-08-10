(video) “୧୫ ହଜାର ଭଉଣୀଙ୍କ ହାତରୁ ରାଖୀ ବାନ୍ଧି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କଲେ ଖାନ୍ ସାର୍”!

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରକ୍ଷା ବନ୍ଧନ ପର୍ବ ଭାଇ ଏବଂ ଭଉଣୀଙ୍କ ଅତୁଟ ବନ୍ଧନର ପ୍ରତୀକ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଦିନରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି ଆଉ ରାଖୀ ବାନ୍ଧନ୍ତି।
ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଏବର୍ଷ ବି ପାଟନାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶିକ୍ଷକ ଏବଂ YouTuber ଖାନ ସାର୍ ଏହି ପର୍ବକୁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଉପାୟରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି।
୧୫,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରୀ ଖାନ ସାରଙ୍କ ହାତରେ ରାଖୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି, ଯାହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ଖାନ ସାର୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ରାଖୀ ବାନ୍ଧିବାରେ ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିଛନ୍ତି।
ଏହି ଭାବପ୍ରବଣ ଏବଂ ମଜାଦାର ମୁହୂର୍ତ୍ତର ଭିଡିଓ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଭିଡିଓରେ ଖାନ ସାର୍ ହସି ହସି କହୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, “ଏତେ ରାଖୀ ବାନ୍ଧି ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ମୋର ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି।”
ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମେମୋରିଆଲ୍ ହଲ୍ରେ ପାଳନ ହେଲା ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ: ଏହି ବର୍ଷ ଖାନ ସାର୍ ତାଙ୍କ କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରୁ ଦୂରରେ ପାଟନାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମେମୋରିଆଲ୍ ହଲ୍ରେ ଏକ ମହାନ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ।
ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସକାଳ ୧୦ଟାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅପରାହ୍ନ ୧:୩୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ୧୫,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିଥିଲେ।
ଖାନ ସାର୍ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭଉଣୀ ବୋଲି ମାନିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏକ ପାରିବାରିକ ଉତ୍ସବ କରିଦେଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ ୧୫୬ ପ୍ରକାରର ଖାଦ୍ୟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ “ଭଉଣୀମାନେ” କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନହେବେ।
खान सर के बारे में कुछ भी बोलिए , लेकिन सच में यह इंसान अलग है.
देखिए कितनी बड़ी लाइन लगी है बहनों की, आज सर को 15 हजार से ज्यादा राखी बांधी गई. यह अपने आप में एक भावनात्मक कीर्तिमान है!
सभी बहनों को पुनः राखी की खूब बधाई एवं स्नेह 😊🙏#राखीpic.twitter.com/CFVZl1AR7v
— काव्य कुटीर (@KavyaKutir) August 9, 2025
“ରକ୍ତ ସଞ୍ଚାଳନ ହେଉନି, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକ”: ଖାନ ସାର୍ ତାଙ୍କ ଭିଡିଓରେ କହିଛନ୍ତି, “ଆଜି ମୋ ହାତରେ ୧୫,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ ରାଖୀ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଭାରୀ ଯେ ମୁଁ ମୋ ହାତ ଉଠାଇ ପାରୁନାହିଁ। ଏହି କଳିଯୁଗରେ ଏତେ ପ୍ରେମ ପାଇ ମୁଁ ଧନ୍ୟ।”
ତାଙ୍କର ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲା। ସେ ମଜାରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, “ରକ୍ତ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି, ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡାକ!”
“ମାନବତାଠାରୁ ବଡ଼ କୌଣସି ଧର୍ମ ନାହିଁ”: ଖାନ ସାର୍ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କେବଳ ଏକ ରୀତିରେ ସୀମିତ ରଖି ନଥିଲେ ବରଂ ଏହାକୁ ଏକ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
ସେ କହିଥିଲେ, “ଏହି ଝିଅମାନେ ଜାତି, ଧର୍ମ ଏବଂ ରାଜ୍ୟର ସୀମାକୁ ଅଣଦେଖା କରି ମୋତେ ରାଖୀ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି। ଏହା ମାନବତାର ପ୍ରତୀକ। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନଠାରୁ ଭଲ ପର୍ବ ଆଉ କିଛି ହୋଇପାରେ ନାହିଁ।”
ତାଙ୍କର ଏହି ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରଶଂସା କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ “ଭାଇଚାରୀର ପ୍ରତୀକ” ଏବଂ “ସୁପର ଭାଇ” ବୋଲି କହିଥିଲେ।
दुनियां में सबसे ज्यादा राखियां बंधवाने का रिकॉर्ड पक्का “खान सर” के नाम ही दर्ज होगा। pic.twitter.com/WjYU93cEY4
— Dr. Sheetal yadav (@Sheetal2242) August 9, 2025
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ: ଖାନ୍ ସାରଙ୍କ ଏହି ଭିଡିଓକୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟାରୁ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ୮୦ ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଥର ଦେଖାଯାଇଛି।
ଏହି ଭିଡିଓ ଏବଂ ଫଟୋଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ୱିଟର (X) ରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ସେୟାର କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଖାନ୍ ସାରଙ୍କ ପରି ଶିକ୍ଷକ କେବେ ନଥିଲେ ଏବଂ ହେବେ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମାନବତା ଠାରୁ ବଡ଼ କୌଣସି ଧର୍ମ ନାହିଁ।”
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ୟୁଜର ମଜା କରି କହିଛନ୍ତି, “ଖାନ୍ ସାରଙ୍କୁ ଏବେ ‘ସୁପର ଭାଇ’ ଉପାଧି ଦିଆଯିବା ଉଚିତ!” ଅନେକ ଲୋକ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଭାରତର ସାଂସ୍କୃତିକ ଏକତାର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ୟୁଜର ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଖାନ୍ ସାର୍ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ମିଶ୍ରଣ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହୋଇପାରେ।”