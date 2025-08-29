Asia Cup ପାଇଁ ୧୬ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କଲା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଏହି ଖତରନାକ ଖେଳାଳି ଦଳରେ ହେଲେ ସାମିଲ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପ୍ ୨୦୨୫ ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ବା ୟୁଏଇରେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୯ରୁ ୨୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍। ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଦଳ ଘୋଷଣା ସରିଛି।
ଏବେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ତା’ର ୧୬ ଜଣିଆ ଟିମ୍ ଘୋଷଣା କରିଛି। ଦଳରେ ଲେଗ୍-ସ୍ପିନ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ୱାନିନ୍ଦୁ ହସରଙ୍ଗାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି।
ହସରଙ୍ଗା ନିକଟରେ ହାମସ୍ଟ୍ରିଂ ଆଘାତ କାରଣରୁ ଜିମ୍ବାୱେ ବିପକ୍ଷ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ। ଏବେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀଲଙ୍କା କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ଆଶା ରଖିଛି।
ହସରଙ୍ଗା ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ପାଇଁ ୭୯ଟି ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୧୩୧ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଛନ୍ତି। ସେ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଦୁଶାନ ହେମନ୍ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ବିଶେନ୍ ହାଲମ୍ବେଜଙ୍କୁ ଏହି ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।
ହସରଙ୍ଗାଙ୍କ ସହ ଅଫ୍-ସ୍ପିନର ମହେଶ ଥୀକ୍ଷଣା ଓ ବାମହାତୀ ସ୍ପିନ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଦୁନିଥ୍ ୱେଲାଲେଜଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦଳରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି।
ଏସିଆ କପ୍ରେ ମୋଟ ଆଠଟି ଦଳଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବିଭାଜନ କରାଯାଇଛି। ଗ୍ରୁପ୍-ଏ’ରେ ଭାରତ, ପାକିସ୍ତାନ, ୟୁଏଇ ଓ ଓମାନ ରହିଛନ୍ତି। ଗ୍ରୁପ୍-ବି’ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ, ହଂକଂ ଓ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଅଛନ୍ତି।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ତା’ର ଅଭିଯାନ ୧୩ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ବାଂଲାଦେଶ ବିପକ୍ଷରେ ଆରମ୍ଭ କରିବ। ୧୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ସେମାନେ ହଂକଂ ସହ ମୁକାବିଲା କରିବେ। ୧୮ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ସହ ହେବ ମୁହାଁମୁହିଁ।
ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ୨୦୨୩ ଏସିଆ କପ୍ରେ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ୨୦୨୨ରେ ୟୁଏଇରେ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟ୍ରେ ଏହି ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ଜିତିଥିଲା।
ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଦଳ:
ଚରିଥ ଆସାଲଙ୍କା (ଅଧିନାୟକ), ପଥୁମ ନିସାଙ୍କା, କୁଶଲ ମେଣ୍ଡିସ, କୁଶଲ ପେରେରା, ନୁୱାନିଡୁ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋ, କାମିଣ୍ଡୁ ମେଣ୍ଡିସ, କାମିଲ ମିଶାରା, ଦାସୁନ ଶାନାକା, ୱାନିନ୍ଦୁ ହସରଙ୍ଗା, ଦୁନିଥ ୱେଲାଲେଜ, ଚମିକା କରୁଣାରତ୍ନେ, ମହେଶ ଥୀକ୍ଷଣା, ଦୁଶମନ୍ଥା ଚମୀରା, ବିନୁରା ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡୋ, ନୁୱାନ ତୁଷାରା, ମାଥୀଶା ପାଥିରାନା।