ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ ୧୭ ବିଦେଶୀ
ଦିଲ୍ଲୀର ମାଲବ୍ୟ ନଗରରେ ଥିବା ଏକ ହୋଟେଲରେ ଘଟିଥିବା ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ୨୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୭ ଜଣ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ଥିଲେ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ମାଲବ୍ୟ ନଗରରେ ଥିବା ଏକ ହୋଟେଲରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମୋଟ ୨୧ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ୧୭ ଜଣ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ବୋଲି ଅଧିକାରୀମାନେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଲାଇବେରିଆ, ନାଇଜେରିଆ, ମୋଜାମ୍ବିକ୍ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶର ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୁଧବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୮:୪୮ ସମୟରେ ‘ଫ୍ଲରିସ୍ ଷ୍ଟେ ବି ଆଣ୍ଡ ବି’ (Flourish Stay B&B) ହୋଟେଲରେ ଏହି ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ ୪୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି।
ଏହି ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ମ୍ୟାକ୍ସ ହେଲଥ୍କେୟାର ଗ୍ରୁପ୍ର ମେଡିକାଲ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡାକ୍ତର ସନ୍ଦୀପ ବୁଢ଼ିରାଜା କହିଛନ୍ତି ଯେ, ୮ ଜଣ ରୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ସପୋର୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ରୋଗୀ ଅତ୍ୟଧିକ ଧୂଆଁ ଯୋଗୁଁ ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ଶରୀର ୨୫ ପ୍ରତିଶତରୁ ଅଧିକ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ସଫଦରଜଙ୍ଗ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ନିଆଁରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉପର ମହଲାରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିବା କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଅନ୍ୟ ୫ ଜଣ ଆହତ ରୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି।
ଡାକ୍ତର ବୁଢ଼ିରାଜାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଆହତମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ତିନି ପ୍ରକାରର ଆଘାତ ଲାଗିଛି- ଫୁସଫୁସ ସମସ୍ୟା, ସାମାନ୍ୟ ପୋଡ଼ି ଯିବା ଏବଂ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିବା। ଅନେକ ଲୋକ ନିଆଁରୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଡ଼ ଓ ଅଣ୍ଟା ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କ ମେରୁଦଣ୍ଡରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗିଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର କରାଯାଉଛି। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକ ଉଭୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୯ ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ ୯ ଜଣ ମହିଳା ରହିଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଜୋନର ମୁଖ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ଅଭିଳାଷ କୁମାର ମଲିକ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସକାଳ ୮:୫୦ରେ ଖବର ପାଇବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ୭ଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ପଠାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ଭୟାବହତା ଦେଖି ପରେ ଅଧିକ ଗାଡ଼ି ଓ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁ ଲିଭାଇବା ସହ ୩୯ ଜଣଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଉଦ୍ଧାର କରି ହସ୍ପିଟାଲ ପଠାଇଥିଲେ।
ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ, ବିଲ୍ଡିଂଟିରେ ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବହୁ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା। ବିଲ୍ଡିଂଟି ବେସମେଣ୍ଟ, ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଏବଂ ୫ଟି ଉପର ମହଲାକୁ ନେଇ ଗଠିତ। ସେଠାରେ ଉପରକୁ ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ସିଡ଼ି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଲିଫ୍ଟ ଥିଲା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି, ବିଲ୍ଡିଂଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏବଂ ଝରକାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ ଥିବାରୁ ଭିତରେ ଧୂଆଁ ବାହାରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବାଟ ନଥିଲା।
ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ଜଣକ ବୁଝାଇଛନ୍ତି ଯେ, ବିଲ୍ଡିଂଟିର ଗଠନ ଏକ “ଚିମିନି” ଭଳି କାମ କରିଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ନିଆଁ ଓ ଧୂଆଁ ଅତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଉପର ମହଲାକୁ ବ୍ୟାପି ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଫସି ଯାଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, “ଏଭଳି ଗଠନ ଥିବା ବିଲ୍ଡିଂରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲେ ତାହା ଚିମିନି ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ନିଆଁ ଲାଗିବା ମାତ୍ରେ ସିଡ଼ି ପଥ ଦେଇ ଘନ ଧୂଆଁ ଓ ଅତ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତାପ ଉପର ମହଲାକୁ ଚାଲିଯାଏ। ଏହା ଏତେ ଶୀଘ୍ର ହୁଏ ଯେ, ଭିତରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାରିବାକୁ ସମୟ ମିଳେ ନାହିଁ। ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ, ବିଲ୍ଡିଂରେ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦୌ ନଥିଲା।”
ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ୍ ଭାରତୀୟ ନ୍ୟାୟ ସଂହିତା (BNS)ର ବିଭିନ୍ନ ଧାରା ଅନୁଯାୟୀ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ପୁଲିସ୍ ହୋଟେଲ ମାଲିକଙ୍କୁ ଲୋକେଶ ବଜାଜ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରିଛି। ଏହି ହୋଟେଲଟି ତିନିଜଣ ଭାଗୀଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚଳାଯାଉଥିଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ହୋଟେଲ ଓ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ରହିଥିବା ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି। ପୁଲିସ୍ ଓ ଅନ୍ୟ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥାମାନେ ହୋଟେଲର ମାଲିକାନା, କାର୍ଯ୍ୟପଦ୍ଧତି ଏବଂ ଅଗ୍ନି ନିରାପତ୍ତା ନିୟମ ପାଳନ କରାଯାଇଛି କି ନାହିଁ, ତାହାର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି।
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର ୧୦ ଜଣ କର୍ମଚାରୀ ଅତ୍ୟଧିକ ଧୂଆଁ ଓ ଗରମର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମ୍ସ (AIIMS) ଟ୍ରମା ସେଣ୍ଟରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନଜରବନ୍ଦୀରେ ଅଛନ୍ତି।