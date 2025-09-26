(VIDEO)ଛାତି ଧରିଯିବା ଭଳି ଘଟଣା, ଫୁଟୁଥିବା କ୍ଷୀର ଟପ୍‌ରେ ପଡ଼ିଗଲା ଝିଅ, ଚିତ୍କାର ଶୁଣି ମା’ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ସବୁକିଛି ଶେଷ…

ମା ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ, କିନ୍ତୁ ପିଲାଟି ପୂର୍ବରୁ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା।

By Rojalin Mishra

ଅନନ୍ତପୁର: ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗରମ ଏବଂ ଫୁଟୁଥିବା ଜିନିଷଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଉଚିତ। ନଚେତ କିଛି ବି ଅଘଟଣ ଘଟିପାରେ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଅନନ୍ତପୁରରେ। ଯାହାର ଭିଡିଓ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଛାତି ଥରି ଉଠିବ। ଗରମ ଜିନିଷ ଠୁ ବହୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ।

ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଅନନ୍ତପୁରରୁ ଏକ ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗରମ କ୍ଷୀରରେ ପଡ଼ି ଜଣେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ବୁକ୍କାରାୟସମୁଦ୍ରମ ମଣ୍ଡଳର କୋରାପାଡୁ ନିକଟସ୍ଥ ଆମ୍ବେଦକର ଗୁରୁକୂଳ ସ୍କୁଲରେ ଏହି ହୃଦୟବିଦାରକ ଘଟଣା ଘଟିଛି।

୧୭ ମାସର ଝିଅ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଗରମ କ୍ଷୀରରେ ପଡ଼ିଗଲା
ଝିଅଟିର ମାଆ କୃଷ୍ଣଭେଣୀ ସ୍କୁଲରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ୧୭ ମାସର ଝିଅ ଅକ୍ଷିତା ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମାଆ ତାଙ୍କ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିବା ସମୟରେ ପିଲାଟି ଖେଳୁଥିଲା।

ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲା। ଗରମ କ୍ଷୀର ଥଣ୍ଡା କରି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ସେଠାରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। କ୍ଷୀର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଚୁଲିରୁ କଢ଼ା ହୋଇ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଫୁଟୁଥିବା କ୍ଷୀରକୁ ଥଣ୍ଡା କରିବା ପାଇଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଫ୍ୟାନ୍ ତଳେ ରଖାଯାଇଥିଲା।

ଶିଶୁ କ୍ଷୀର ପାଖରେ ଖେଳୁଥିଲା। ଗୋଟିଏ ବିଲେଇକୁ ଦେଖି ହଠାତ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ଝିଅଟି କ୍ଷୀର ଟପ୍‌ରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। କ୍ଷୀରରେ ପଡ଼ିବା ପରେ, ଶିଶୁଟି ପୋଡ଼ିଯିବାରୁ

ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ବାହାରକୁ ବାହାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା କିନ୍ତୁ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଚିତ୍କାର ଶୁଣି, ମାଆ ରୋଷେଇ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିଗଲେ।
ସେ ଗରମ କ୍ଷୀର ପାତ୍ରରୁ ପିଲାଟିକୁ ବାହାର କଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ଅନନ୍ତପୁର ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଗଲେ।

ଶିଶୁଟିକୁ ତୁରନ୍ତ କୁର୍ଣ୍ଣୁଲ ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ସେ ଏତେ ଗୁରୁତର ଭାବରେ ପୋଡ଼ି ଯାଇଥିଲା ଯେ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା।

ଏହି ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ରୋଷେଇ ଘରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗରମ ଜିନିଷଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ଏକ ଚେତାବନୀ ।

ଯଦି ଏପରି ଜିନିଷ ପାଖରେ ଥାଏ, ତେବେ କେବେବି ଆପଣଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ।

