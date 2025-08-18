୧୮ ଅଗଷ୍ଟ, ୧୮ ନମ୍ୱର ଜର୍ସି, ୧୭ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କୋହଲିଙ୍କ କିଙ୍ଗ ବନିବାର ସଫର୍
ଅଗଷ୍ଟ ୧୮ ତାରିଖକୁ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ କେବେ ଭୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ।
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୧୮ ଅଗଷ୍ଟ, ଏହି ତାରିଖକୁ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନେ କେବେ ଭୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ୨୦୦୮ ମସିହାର ଏହି ଦିନରେ ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଡେବ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କର କିଙ୍ଗ ହେବାର ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା।
ସେ ୧୮ ନମ୍ବର ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ଡାମ୍ବୁଲାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବିପକ୍ଷରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ODI ଖେଳିଥିଲେ। ବିରାଟ କୋହଲି T20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ନେଇସାରିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ODI ଏକ ଫର୍ମାଟ ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଏବେ ବି ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏହା ଏକମାତ୍ର ଫର୍ମାଟ ଯେଉଁଠାରେ ବିରାଟ କୋହଲି ତାଙ୍କ କ୍ୟାରିୟରରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ କରିଛନ୍ତି।
ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିରାଟଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ କିପରି ଥିଲା: ଡେବ୍ୟୁ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିରାଟ କୋହଲି ବ୍ୟାଟିଂରେ କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରି ନଥିଲେ। ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୋହଲି ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ସହ ଓପନିଂ କରିଥିଲେ।
ସେଠାରେ ସେ ୨୨ ବଲ୍ରେ ଚୌକା ସହାୟତାରେ ୧୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ କୁଲଶେଖରା ତାଙ୍କୁ ଏଲବିଡବ୍ଲୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ସେହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ୧୪୬ ରନ୍ରେ ଅଲ୍ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଜବାବରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ୩୪.୫ ଓଭରରେ ୨ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଥିଲା।
ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ: ଓଡିଆଇ ଫର୍ମାଟରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ୩୦୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି।
ସେଠାରେ ସେ ୩୦୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ର ୨୯୦ଟି ଇନିଂସରେ ୫୭.୮୮ ହାରରେ ୧୪୧୮୧ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ବିରାଟଙ୍କ ନାଁରେ ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ୭୪ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଏବଂ ୫୧ଟି ଶତକ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି।
ଦିନିକିଆ ଫର୍ମାଟରେ ତାଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ୧୮୩ ରନ୍, ସେ ୨୦୧୨ରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଏହି ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିଲେ ବିରାଟଙ୍କୁ ଦିନିକିଆରେ କିଙ୍ଗ କୋହଲିର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି।
ଦିନିକିଆ କ୍ରିକେଟରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ସଫଳତା: ୨୦୧୧ରେ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟାଇଟଲ ଜିତିଥିବା ଦଳରେ ବିରାଟ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ୨୦୧୩ ଏବଂ ୨୦୨୫ରେ ଚାମ୍ପିଅନ୍ସ ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିବା ଦଳର ମଧ୍ୟ ଅଂଶ ପାଲଟିଥିଲେ।
୨୦୨୩ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପରେ ସେ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ଟୁର୍ନାମେଣ୍ଟ ପୁରସ୍କାର ପାଇଥିଲେ। ସେ ସେହି ବିଶ୍ୱକପରେ ୭୬୫ ରନ କରିଥିଲେ। ଦିନିକିଆରେ ସର୍ବାଧିକ ଶତକ ହାସଲ କରିବାର ରେକର୍ଡ କୋହଲିଙ୍କ ନାମରେ ଅଛି।
ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ସେ ଏକମାତ୍ର ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଯିଏ ୫୧ଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେହି ସମୟରେ ସେ ଦିନିକିଆରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ ସ୍କୋର କରିବାରେ ତୃତୀୟ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଦିନିକିଆରେ ଦ୍ରୁତତମ ୮୦୦୦, ୯୦୦୦, ୧୦୦୦୦, ୧୧୦୦୦, ୧୨୦୦୦, ୧୩୦୦୦ ଏବଂ ୧୪୦୦୦ ରନ ସ୍କୋର କରିବାର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ କୋହଲିଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି।