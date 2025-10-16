ମାଓମୁକ୍ତ ହେବ ଭାରତ; ଦୁଇ ଦିନରେ ୨୫୮ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ, ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନରେ ଆହୁରୀ ଅନେକ ମାଓ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାର ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି …
ପ୍ରଶାସନକୁ ବଡ ସଫଳତା..
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଏକାସଙ୍ଗେ ୧୭୦ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ । ଛତିଶଗଡରେ ଥିବା ସଂଗଠନରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ବଡ ସଫଳତା ମିଳିଛି । ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ।
କହିଲେ ନକ୍ସଲବାଦ ବିରୋଧରେ ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ ଅଭିଯାନ । ଦୁଇ ଦିନରେ ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ୨୫୮ ମାଓବାଦୀ । କାଲି ମହାରାଷ୍ଟର ସମେତ ଛତିଶଗଡରେ ଅନେର ମାଓବାଦୀ ଅସ୍ତ୍ରତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ । ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନକୁ ବଡ ସଫଲତା ମିଳିଛି ।
ଭୁଶୁଡୁଛି ମାଓସଂଗଠନ । ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତ ମାଓବାଦୀ ଥାନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି । ଅନ୍ୟପଟେ ଏକାସଙ୍ଗେ ୧୪୦ ମାଓବାଦୀ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି । ଏବାବଦରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଇନ୍ଦ୍ରାବତୀ ନଦୀ ଘାଟରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ମାଓନେତା ।
ସମସ୍ତେ ଭୂପତି ଗ୍ୟାଙ୍ଗର ହୋଇଥିବା ମିଳିଛି ସୂଚନା । ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଗଦଳପୁର ନେବାକୁ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି । ଗତ ଦୁଇ ଦିନରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ମିଳିଛି ବଡ ସଫଳତା । ୨୦୩୬ ସୁଦ୍ଧା ଦେଶକୁ ମାଓମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି ଯୋଜନା । ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ନକ୍ସଲଙ୍କ ଛକାପଞ୍ଝା ଭିତରେ ହାର ମାନିଲେ ମାଓବାଦୀ । ଭୟରେ ଆତ୍ମ ସମର୍ପଣ କଲେ ।