କଟକ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଜମିବ ନୃତ୍ୟର ଆସର: ମେ’ ୧୩ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ୧୭ ତମ ସାତସାହି କଟକ ନୃତ୍ୟ ଉତ୍ସବ

By Jyotirmayee Das

କଟକ: କଟକର ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ୧୭ତମ ସାତସାହି କଟକ ନୃତ୍ୟ ଉତ୍ସବ–୨୦୨୬ ଆସନ୍ତା ମେ’ ୧୩ ତାରିଖରୁ ୨୪ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆ ଠାରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ। ଏହି ୧୦ ଦିନିଆ ଜାତୀୟ ସାଂସ୍କୃତିକ ଉତ୍ସବକୁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ, ସାଂସ୍କୃତିକ ପରିଷଦ, ସିଏମସି ଏବଂ ସିଡିଏ ପକ୍ଷରୁ ସହଯୋଗ ମିଳୁଛି।

ଏହି ନୃତ୍ୟାତ୍ସବରେ ସମାଜସେବା, ଆଇନ, ଶିକ୍ଷା, ଶିଳ୍ପ, ସଂସ୍କୃତି, କଳା, ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ, ରିଅଲ୍ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଭଳି ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ପାଇଁ ଶତାଧିକ ପ୍ରତିଭାଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ‘ଜାତୀୟ ରତ୍ନ’ ଓ ‘ଓଡ଼ିଶା ରତ୍ନ’ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ କଳା, ସଂସ୍କୃତି ଓ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତର ଦିବଙ୍ଗତ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯିବ। ନବମ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦିବଙ୍ଗତ ଯୁବ ପ୍ରଯୋଜକ ସୁମିତ ରାଉତ ମେମୋରିଆଲ୍ ସିନେମେକର୍ ସମ୍ମାନ ନବାଗତ ପ୍ରଯୋଜକ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଅଗ୍ରୱାଲ୍ ଓ ତମନ୍ନା ଅଗ୍ରୱାଲ୍ଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଯୋଜିତ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ‘ଡଷ୍ଟବିନ୍’ ପାଇଁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

ଉତ୍ସବର ଅନ୍ତିମ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଦିବଙ୍ଗତ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ସରୋଜ କୁମାର ମହାରଣାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରାଯିବ। ଏହି ଅବସରରେ ‘ସରୋଜ ମହାରଣା ମେମୋରିଆଲ୍ ସେବା ସମ୍ମାନ’ ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଦେବାଶିଷ ରାଉତଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।

ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରଖାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଛଅଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରାଯିବ ଓ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଦାତାଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଆଯିବ। ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କମିଟିର ମୁଖପତ୍ର ‘ନଗରୀ କଟକ’ ଉନ୍ମୋଚିତ ହେବ।

ଏହି ନୃତ୍ୟ ଉତ୍ସବର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଭାରତୀୟ କଳା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରଚାର କରିବା ସହିତ ସମାଜର ଅବହେଳିତ ବର୍ଗ, କ୍ୟାନ୍ସର ଓ ଥାଲାସେମିଆ ରୋଗୀ, ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ଓ ଅନାଥ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ସହଯୋଗ ଯୋଗାଇବା।

ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କଟକ ମେୟର ଓ ପରିଚାଳନା କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୁବାସ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂହ, ଡ଼ଃ ଦୁର୍ଗାଚରଣ ଦାଶ, ପଦ୍ମଲୋଚନ ମିଶ୍ର ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟିକୁ ସାଧାରଣ ସଂପାଦକ ଦୀନେଶ ମହାପାତ୍ର ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ।

 

