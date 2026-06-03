ମାଲଭିୟା ନଗର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ୨୦ ଜଣ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ, ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର
ମାଲଭିୟା ନଗର ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, ୨୦ ଜଣ ଜୀବନ୍ତ ଦଗ୍ଧ
Fire Accident: ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀର ମାଲଭୀୟ ନଗର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ଓ ଭୟାବହ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଥିବା ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଭୀଷଣ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିବା ଯୋଗୁଁ ଅତିକମରେ ୨୦ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଗାମୀ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖଦ ବିଷୟ ହେଉଛି, ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ବିଦେଶୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନାଗରିକ ଅଟନ୍ତି। ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଏହି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ନାମ ‘ଲେମନ ଗ୍ରୀନ୍’ (Lemon Green) ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୯:୪୫ ରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ମିଳିଥିଲା ସୂଚନା
ଦିଲ୍ଲୀ ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା (DFS) କୁ ବୁଧବାର ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୦୯:୪୫ ସମୟରେ ଏହି ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ମିଳିଥିଲା। ଖବର ପାଇବା ମାତ୍ରେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ତୁରନ୍ତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଦମକଳ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀମାନେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ବେସମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଫସି ରହିଥିବା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ବାହାରକୁ ଆଣିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।
ଗମ୍ଭୀର ଭାବେ ଆହତ ଲୋକେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି
ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଭିତରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଆହତ ଓ ଜଳିଯାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗେ ତୁରନ୍ତ ନିକଟସ୍ଥ ମାଧ୍ୟମରେ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଛି। ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଆହତମାନଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଏବଂ ସେମାନେ କେତେ ପରିମାଣରେ ଜଳିଛନ୍ତି, ସେ ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ସୂଚନା ଡାକ୍ତରୀ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେବ।
୧୦ଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ନିୟୋଜିତ
ନେହେରୁ ପ୍ଲେସ ଫାୟାର ଷ୍ଟେସନର ଡିଭିଜନାଲ ଅଫିସର ରବୀନ୍ଦ୍ର ନିଜେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସ୍ଥିତିର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଲାଗିଥିବା ଭୟାବହ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୋଟ ୧୦ଟି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଦୀର୍ଘ ସମୟର ପରିଶ୍ରମ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଆଁକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆୟତ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ବିଲଡିଂ ଭିତରେ ଆଉ କେହି ଫସି ରହିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ତାହା ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପକ୍ଷରୁ ସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ ରେସକ୍ୟୁ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଛି।
ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକୀୟ ନାଗରିକ
ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ସୋମନାଥ ଭାରତୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ X ରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଆଜି ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୮:୩୦ ସମୟରେ ମୋର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ହୌଜରାନୀର ଏକ ବହୁମହଲା ବିଶିଷ୍ଟ କୋଠାରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତାହତ ହୋଇଥିବା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଧିକାଂଶ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ନାଗରିକ ରହିଛନ୍ତି।”
ନିଆଁ ଲାଗିବାର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ
ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଏହି ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ କେଉଁ କାରଣରୁ ଘଟିଲା, ସେ ନେଇ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସଠିକ୍ ସୂଚନା ମିଳିପାରିନାହିଁ। ନିଆଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲିଭିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ଅଗ୍ନିଶମ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ମିଳିତ ଭାବେ ଘଟଣାସ୍ଥଳର ବାରିକି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ଖୋଜାଯାଉଛି। ନିଆଁର ପ୍ରକୋପ ଏତେ ଅଧିକ ଥିଲା ଯେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଲଡିଂଟି ଜଳିଯାଇ କଳା ପଡ଼ିଯାଇଛି।