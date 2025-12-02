ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ୧୯ ମିନିଟର ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ଭୁଲରେ ବି କରନ୍ତୁନି ସେୟାର, ଖୋଲିଯିବ MMS, ଭୟଙ୍କର ଫସିବେ, ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ ମାମଲା…
Viral Video: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଟ୍ରେଣ୍ଡ କରୁଛି ୧୯ ମିନିଟର ଭାଇରାଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ । ଏହାକୁ ୧୯ ମିନିଟ୍, ୩୪ ସେକେଣ୍ଡର MMS ବୋଲି ଦାବି କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲବଶତଃ ଏହି ଭିଡିଓଟି ପାଇଯାଆନ୍ତି ତେବେ ଏହାକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ । ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ ଭୟଙ୍କର ପରିଣାମ ।
ଏହି ଭିଡିଓ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷକରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ରିଲ୍ ତିଆରି କରୁଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବିପଦ ଆଣିଛି । ୧୯ ମିନିଟ୍ ଭିଡିଓ ସହିତ ସମାନ ଦେଖାଯାଉଥିବା ରିଲ୍ ତିଆରି କରୁଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲୋକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି।
କେଉଁ ଭିଡିଓ: ୧୯ ମିନିଟ୍ ୩୪ ସେକେଣ୍ଡର ଏହି ଭିଡିଓରେ, ଜଣେ ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ଆପତ୍ତିଜନକ ସ୍ଥିତିରେ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅଶ୍ଳୀଳ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏହି ଭିଡିଓକୁ କିପରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆକୁ ଆସିଲା ତାହା ଏଯାବତ୍ ଜଣାପଡିନାହିଁ ।
ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପାଇବା ପାଇଁ ଦମ୍ପତି ଜାଣିଶୁଣି ଏହାକୁ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି କି, କେଉଁ ହୋଟେଲ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ଏହି କାମ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ନାହିଁ । ତେବେ ଭିଡିଓଟି ଲିକ୍ ହେବା ପରଠାରୁ ଦମ୍ପତି ନିଖୋଜ ଅଛନ୍ତି । ହୁଏତ ସେମାନେ ଜାଣି ନଥିଲେ ଯେ ଏହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏତେ ହଇରାଣ କରିବ।
ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍: ଏବେ ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ନିଜେ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରୁଥିବା ଝିଅମାନଙ୍କୁ ସେହି ୧୯ ମିନିଟର ଝିଅ ସହିତ ତୁଳନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି।
ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦେଖୁଛନ୍ତି: ମାନହାନି ଦେଖି, ଏହି ଝିଅମାନେ ନିଜେ ଆଗକୁ ଆସି ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ୧୯ ମିନିଟର MMS ସେମାନଙ୍କର ନୁହେଁ। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହୋଇଛି ଯେ ଲୋକମାନେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଇନଷ୍ଟା ଠାରୁ ଏକ୍ସ ଏପରିକି ଫେସବୁକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ୧୯ ମିନିଟର ଭିଡିଓ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ୫୦୦ ରୁ ୫୦୦୦ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେବାକୁ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି।
କରନ୍ତୁନି ସେୟାର: ଭାରତୀୟ ଆଇନରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ଏବଂ ଅଶ୍ଳୀଳ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଆଇଟି ଆଇନ ୨୦୦୦ ର ଧାରା ୬୭ ଅନୁଯାୟୀ, ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଅନଲାଇନରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ସାମଗ୍ରୀ ପୋଷ୍ଟ କଲେ ପ୍ରଥମ ଅପରାଧ ପାଇଁ ତିନି ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଏବଂ ୫ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜରିମାନା ହୋଇପାରେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅପରାଧ ପାଇଁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲ୍ ଏବଂ ଅଧିକ ଜରିମାନା ହୋଇପାରେ।