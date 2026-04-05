୧୯ ଛକା ୧୪ ଚୌକା, ଷ୍ଟାଡ଼ିୟମରେ ଛଅ-ଚାରି ବର୍ଷା କଲା RCB, ଯିଏ ଆସିଲା CSK ବୋଲରଙ୍କୁ ଧୋଇଲା
CSKକୁ ୨୫୦ ରନର ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦେଲା RCB।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଆଜି ଚାଲିଛି ମହାମୁକାବିଲା। ଆମ୍ନାସାମ୍ନା ହୋଇଛନ୍ତି ଦୁଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ। ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଜି ଖେଳାଯାଉଛି RCB ବନାମ CSK ମ୍ୟାଚ୍। ଆଉ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବେସ୍ ରୋମାଞ୍ଚକର ରହିଛି।
ହଁ ଆଜ୍ଞା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏମ. ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆରସିବିର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନମାନେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ବୋଲରମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଚେନ୍ନାଇ ପାଇଁ ୨୫୧ ରନର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆରସିବି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଚେନ୍ନାଇ ବୋଲରଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିରାଟ କୋହଲି ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋରର ଥିଲେ ୧୮ ବଲରୁ ମାତ୍ର ୨୮ ରନ କରି ଆଉଟ ହୋଇଥିଲେ। ଆରସିବି ଶେଷ ଚାରି ଓଭରରେ ୭୮ ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା।
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପାଇଁ ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ ୩୦ ବଲରୁ ୪୬ ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ରୁ ୩ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୨ଟି ଛକା ବାହାରିଥିଲା। ୧୮ ବଲରୁ ୨୮ ରନର ଇନିଂସ ମଧ୍ୟରେ ବିରାଟ ୨ଟି ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ; ସେ ୨୯ ବଲରୁ ୫୦ ରନର ଇନିଂସ ମଧ୍ୟରେ ୫ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୨ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ।
ଟିମ୍ ଡେଭିଡଙ୍କ ଝଡ଼ରେ ଥରି ଉଠିଲେ ଚେନ୍ନାଇ ପ୍ରଶଂସକ:
ଶେଷରେ ରଜତ ପାଟିଦାର ଏବଂ ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ବୋଲିଂ ଆକ୍ରମଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଇଥିଲେ ବିଶେଷକରି ଡେଭିଡ୍। ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ମାତ୍ର ୨୫ ବଲ୍ ରୁ ୩ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୮ଟି ଛକା ସହ ୭୦ ରନ୍ ର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।
ଏହି ସମୟରେ, ଅଧିନାୟକ ରଜତ ପାଟିଦାର ୧୯ ବଲ୍ ରୁ ୪୮ ରନ୍ ର ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଗୋଟିଏ ଚୌକା ଏବଂ ୬ଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। କେବଳ ୧୯ତମ ଓଭରରେ ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ୩୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ଧୀର ଆରମ୍ଭ, ତା’ପରେ ଏକ ଧମାକାଦାର ଆକ୍ରମଣ:
RCB ବିଶେଷ ଭାବରେ ଦ୍ରୁତ ଆରମ୍ଭ କରିପାରି ନଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ୪.୩ ତମ ଓଭରରେ ୩୭ ରନରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ପାୱାରପ୍ଲେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଛଅ ଓଭର କେବଳ ୫୧ ରନ ହୋଇଥିଲା।
୧୦ ଓଭରରେ ସ୍କୋର ୯୦ ରୁ କମ୍ ଥିଲା; କିନ୍ତୁ ଶେଷ ୧୦ ଓଭରରେ ପ୍ରାୟ ୧୬୦ ରନ ସଂଗ୍ରହ ହୋଇଥିଲା। ୧୫ତମ ଓଭରରେ ପାଡିକ୍କଲ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ସ୍କୋର ୧୫୧ ରନ୍ ହୋଇଥିଲା।
ଏହା ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଯେ RCB ୨୨୦ ରନ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ଏପରି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ ଯାହାକୁ ଚେନ୍ନାଇ ବୋଲରମାନେ ଶୀଘ୍ର ଭୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଚେନ୍ନାଇ ପକ୍ଷରୁ ଅଂଶୁଲ କାମ୍ବୋଜ ୪ ଓଭରରେ ୫୨ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ନୁର ଅହମ୍ମଦ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରରେ ୪୯ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ଶିବମ୍ ଦୁବେ ୨ ଓଭରରେ ୩୦ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଜେମି ଓଭରଟନ୍ ୩ ଓଭରରେ ୪୨ ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ।