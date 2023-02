(Video )ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଦୃଶ୍ୟ! କିଭଳି ହଠାତ ଆସୁଛି ମରଣ; ବାହାଘରରେ ନାଚୁ ନାଚୁ ଚାଲି ଗଲା ବାଳକର ଜୀବନ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଭାରତରେ କରୋନା ପରେ ହୃଦଘାତ ଏବଂ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଯୁବପିଢ଼ି ମାନେ ଏଥିରେ ଅଧିକ ଶୀକାର ହେଉଛନ୍ତି । ବର୍ତ୍ତମାନ ତେଲେଙ୍ଗାନାରୁ ଏହି ଭଳି ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ଆସିଛି। ଏଠାରେ ଶନିବାର ରାତିରେ ଜଣେ ୧୯ ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଯୁବକ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ବିବାହରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।

ମାହୋଲ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଥିବା ବେଳେ ଅତିଥିମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଯୁବକ ଜଣକ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଗୀତରେ ନାଚୁଥିଲେ। ନାଚିବା ସମୟରେ ହଠାତ୍ ସେ ଚେତାଶୂନ୍ୟ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଠାରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।

ଇଟି ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାମ ମୁତ୍ୟମ ବୋଲି ଜଣାପଡିଛି। ମୁତ୍ୟମ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ମୂଳ ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ। ସେ ହାଇଦ୍ରାବାଦଠାରୁ ପ୍ରାୟ ୨୦୦ କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ନିର୍ମଲ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ବିବାହ ରିସେପ୍ସନରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ନାଚୁଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରନେଟରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।

