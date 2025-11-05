ଏଠାରେ ୧୬ ଗୁଣା ବଢିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଦରମା; ଏହି ଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଭାରତ ବହୁତ ଧନୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଦେଶରେ ୧୬ ଗୁଣା ବଢେ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା…

ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସେହି ଦେଶର ନାମ କଣ...

By Shantilata Rout

GK: ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ଅଛି ଆଉ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ତାହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ମାଲାମାଲ କରିଦେବ। କାହିଁକି ନା ଏଠାରେ ୧୬ ଗୁଣା ବଢିଯାଏ ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରା।

ଉଭୟ ଦେଶ ପ୍ରମୁଖ ଏସୀୟ ଅର୍ଥନୀତିରେ ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ଭାରତର ୧୦୦,୦୦୦ ଟଙ୍କାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ ଗୁଣା ବଢିଯାଏ।

ଗୋଟିଏ ଭାରତୀୟ ଟଙ୍କା ପ୍ରାୟ ୧୬.୨୧ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆନ୍ ଓନ୍ ସହିତ ସମାନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତରେ ୧ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କୋରିଆରେ ପ୍ରାୟ ୧୬,୨୧,୪୪୮ ଓନ୍ ସହିତ ସମାନ ହେବ।

ସେହିପରି, ଯଦି ଆପଣ କୋରିଆରେ ୫୦,୦୦୦  ଓନ୍ ଆୟ କରନ୍ତି, ତେବେ ଭାରତରେ ଏହି ପରିମାଣ ମାତ୍ର ୩୦୮୩ଟଙ୍କା ହେବ। ଏଣୁ ଆପଣ ଯଦି ଲକ୍ଷେ ଟଙ୍କା ନେଇ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆ ଯାଆନ୍ତି ସେଠାରେ ଜଣେ ସବୁଠାରୁ ଧନୀ ବ୍ଯକ୍ତି ଭାବରେ ଆପଣ ପରିଚିତ ହେବେ।

ଓନ୍ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ସରକାରୀ ମୁଦ୍ରା। ଏହାକୁ ISO କୋଡ୍ KRW ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରାଯାଏ। ଏହି ମୁଦ୍ରା ସିଓଲରେ ଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ କୋରିଆ ଦ୍ୱାରା ଜାରି କରାଯାଏ। ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ ସମସ୍ତ କାରବାର ଓନରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଏ।

ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆରେ, ଓନ୍ ମୁଦ୍ରା ଏବଂ ନୋଟ୍ ଉଭୟରେ ଉପଲବ୍ଧ। ବ୍ୟାଙ୍କନୋଟ୍ ୧୦୦୦, ୫୦୦୦, ୧୦୦୦୦, ଏବଂ ୫୦୦୦୦ ରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ। ମୁଦ୍ରା ୧୦, ୫୦, ୧୦୦, ଏବଂ ୫୦୦ ରେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କିତ।

କୋରିଆନ୍ ନୋଟଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ଉନ୍ନତ ନକଲି-ନିରୋଧୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା, ଯେଉଁଥିରେ ହୋଲୋଗ୍ରାଫିକ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍, ରଙ୍ଗ ପରିବର୍ତ୍ତନକାରୀ କାଳି, ମାଇକ୍ରୋପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ଏବଂ ସତ୍ୟତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଟେକ୍ସଚର୍ଡ ପୃଷ୍ଠ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।

ଆଧୁନିକ ଓନ୍ ୧୯୬୨ ମସିହାରେ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି, ଏହାର ଇତିହାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ପରବର୍ତ୍ତୀ କୋରିଆରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ୧୯୪୫ ମସିହାରେ ଜାପାନୀ ଦଖଲ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ଓନକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିଲା ।

