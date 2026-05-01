Gold Price: ସୁନା ଦରରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ; କିଣିବାକୁ ପ୍ଲାନ କରୁଥିଲେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ୨୨k କୁ କେତେ….
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି, ୧ ମଇ, ୨୦୨୬, ଦେଶରେ ସୁନା ଏବଂ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଜାରି ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହେଉଛି।
ଆଜି ଭାରତରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପିଛା ୨୨ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୫,୦୬୬ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ସେହିପରି ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପିଛା ୨୦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୩,୮୧୦ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପିଛା ୧୬ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୧୧,୨୯୯ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି।
ଶୁକ୍ରବାର ଭାରତରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ୧୦ ଗ୍ରାମ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ୫୦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୨,୫୫୦ ହୋଇଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ୫୦୦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୨୫,୫୦୦ ରେ କାରବାର ହେଉଛି। ସେହିପରି, ଏକ କିଲୋଗ୍ରାମ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ୫,୦୦୦ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୨,୫୫,୦୦୦ ହୋଇଛି।
ମୁମ୍ବାଇ, ଦିଲ୍ଲୀ, କୋଲକାତା, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ପୁଣେ ଏବଂ ଅହମ୍ମଦାବାଦ ଭଳି ସହରରେ ଆଜି ୧୦ ଗ୍ରାମ ଏବଂ ୧୦୦ ଗ୍ରାମ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ ୨,୫୫୦ ଏବଂ ୨,୫୫,୦୦୦ ରହିଛି। ତଥାପି, ଚେନ୍ନାଇ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ କେରଳ ଭଳି କିଛି ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ସହରରେ ପ୍ରତି ୧୦ ଗ୍ରାମ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ୨,୬୫୦ ଏବଂ କିଲୋଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ୨,୬୫,୦୦୦ ରହିଛି।
ଟ୍ରେଡିଂ ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସୁନାର ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମୂଲ୍ୟ ଆଉନ୍ସ ପିଛା $୪,୬୦୦ ପାଖାପାଖି ରହିଥିଲା। ପୂର୍ବ ଅଧିବେଶନରେ ଏହି ମୂଲ୍ୟବାନ ଧାତୁ ପ୍ରାୟ ୨% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା। ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ବୃଦ୍ଧି ମୁଖ୍ୟତଃ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାରର ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଜାରି ରହିଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଛି।
ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୨୪ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ଦର ୧୫୦,୬୬୦ ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ ୨୨ କ୍ୟାରେଟ ସୁନା ରେଟ ୧୩୮,୧୦୦ ଟଙ୍କା ରହିଛି ।ଉପରୋକ୍ତ ସୁନା ରେଟରେ ସୂଚକ ଏବଂ GST, TCS ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେୟ ମିଶି ନାହିଁ । ସଠିକ୍ ରେଟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ଥାନୀୟ ଅଳଙ୍କାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ।
ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତା କିପରି ଜାଣିବେ: ସୁନାର ଶୁଦ୍ଧତା ଜାଣିବା ପାଇଁ ISO (ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍) ଦ୍ୱାରା ହଲ୍ ମାର୍କ ଦିଆଯାଏ । ୨୪ କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଉପରେ ୯୯୯, ୨୩ କ୍ୟାରେଟ୍ ଉପରେ ୯୮୫, ୨୨ କ୍ୟାରେଟ୍ ଉପରେ ୯୧୬, ୨୧ କ୍ୟାରେଟ୍ ଉପରେ ୮୭୫ ଏବଂ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ଉପରେ ୭୫୦ ଲେଖାଯାଇଛି । ପ୍ରାୟତଃ ସୁନା ୨୨ କ୍ୟାରେଟରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବାବେଳେ କିଛି ଲୋକ ୧୮ କ୍ୟାରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି । କ୍ୟାରେଟ୍ ୨୪ ରୁ ଅଧିକ ନୁହେଁ । କ୍ୟାରେଟ୍ ଯେତେ ଅଧିକ, ସୁନା ସେତେ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଥାଏ ।