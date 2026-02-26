’ମୋର ପ୍ରିୟର ପତି..’, ରଶ୍ମିକା ଛାଡ଼ିଲେ ବିବାହର ପ୍ରଥମ ଫଟୋ, ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ
ରଶ୍ମିକା ଛାଡ଼ିଲେ ବିବାହର ପ୍ରଥମ ଫଟୋ, ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଷ୍ଟାର୍ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟ ଉପରେ
Vijay-Rashmika: ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ଏବଂ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଆଜି ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଦୟପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଫିଲ୍ମ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ବିବାହର ଫଟୋ ଏବେ ପ୍ୟାନ୍ସଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଦମ୍ପତ୍ତି। ରଶ୍ମିକା ଏବଂ ବିଜୟ ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଫଟୋ ସେୟାର କରିବା ସହିତ ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ ନୋଟ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି।
ଗତ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଉଦୟପୁରର ହୋଟେଲ ଆଇଟିସି ମେମେଣ୍ଟୋସରେ ବିବାହ ଚାଲିଥିଲା। ଗତକାଲି ହଳଦୀ ଉତ୍ସବ ମହା ଆଡମ୍ବରରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ଫଟୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରାଯାଇଥିଲା। ଏବେ ବିବାହ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏହି ଫଟୋ ସେୟାର କରିବା ସମୟରେ ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ଏକ ଭାବପ୍ରବଣ କ୍ୟାପସନ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି।
ବିବାହର ପ୍ରଥମ ଝଲକ
ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ରଶ୍ମିକା ଲେଖିଛନ୍ତି, “ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁଗଣ, ମୁଁ ତୁମକୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହ ପରିଚିତ କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ମୋତେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରେମ ଶିଖାଇଥିଲେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ମୋତେ ଶାନ୍ତିରେ ବଞ୍ଚିବା ଶିଖାଇଥିଲେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ମୋତେ ଶିଖାଇଥିଲେ ଯେ ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ମୋତେ ଏପରି ଅନୁଭବ କରାଇଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କିଛି ବି କରିପାରିବି। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ମୋ ଉପରେ ମୋ ବିଶ୍ୱାସ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ମୋତେ ଚିନ୍ତା ନକରି ନାଚିବା ପାଇଁ କେବେ ବି ରୋକି ନଥିଲେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ମୋତେ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଶିଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲେ, ମୁଁ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ଲେଖି ପାରିବି। ମୁଁ ସେହି ମହିଳା ଏବେ ହୋଇଯାଇଛି ଯାହାର ସ୍ୱପ୍ନ ମୁଁ ବହୁ ଦିନରୁ ଦେଖୁଥିଲି, କାରଣ ତୁମେ ମୋତେ ଆଜି ସେହି ମହିଳା କରିଛ । ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଧନ୍ୟ। ବିଜ୍ଜୁ, ତୁମ ପ୍ରତି ମୋର ଭାବନାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଶବ୍ଦ କମ୍ ପଡ଼ିଯାଏ!! ମୁଁ ସବୁବେଳେ ତୁମକୁ ଏହା କହି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଜାଣ, ହଠାତ୍ ମୋର ସମସ୍ତ ସଫଳତା, ସଂଘର୍ଷ, ସୁଖ, ଦୁଃଖ, ସୁଖ, ଜୀବନ – ସବୁକିଛି ଏବେ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ରଖେ – କାରଣ ତୁମେ ମୋ ସହିତ ଅଛ – ସବୁକିଛିର ସାକ୍ଷୀ… ସବୁକିଛିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅଂଶ।” ମୁଁ ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବାକୁ ବହୁତ ଉତ୍ସାହିତ! ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ହେବା, ତୁମର ସ୍ତ୍ରୀ ବୋଲି କୁହାଯିବା, ଏହା ସବୁକିଛି ପାର୍ଟି କରିବା ବିଷୟରେ। ଆସନ୍ତୁ ଏକାଠି ସର୍ବୋତ୍ତମ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା। ମୁଁ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ।’
ରଶ୍ମିକା ଏବଂ ବିଜୟ ୨୦୧୮ ମସିହାରୁ ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ
ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ, ରଶ୍ମିକା ମନ୍ଦାନା ଏବଂ ବିଜୟ ଦେବରକୋଣ୍ଡା ଛଅ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଘନିଷ୍ଠ ବନ୍ଧୁ। ସେମାନେ ଏକାଠି ଏକ ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ ଯାହା ଏକ ବଡ଼ ହିଟ୍ ଫିଲ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କର କେମେଷ୍ଟ୍ରି ଏକ ଉତ୍ତମ ଯୋଡ଼ି ଥିଲା, ଏବଂ ଫିଲ୍ମଟି ନିଜେ ଏକ ସୁପରହିଟ୍ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ସେମାନେ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଗଲେ, ଏବଂ ସେହି ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରେମରେ ପରିଣତ ହେଲା।
ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟତଃ ଏକାଠି ଛୁଟି ବିତାଉଥିବାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଏକାଠି ଛୁଟି କାଟିବାର ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଏବେ, ଫିଲ୍ମ ଜଗତର ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ଦମ୍ପତି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ରଶ୍ମିକା ଏବଂ ବିଜୟ ସେମାନଙ୍କ ବିବାହ ପାଇଁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ପାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଛନ୍ତି।