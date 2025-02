ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କୌଣସି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଫିଲ୍ମର ଏକ ଦୃଶ୍ୟ ପରି ଲାଗିପାରେ। ଆମେ ଏପରି କାହିଁକି କହୁଛୁ, ଆପଣ ପଚାରି ପାରନ୍ତି ? ଯଦି ଦୁଇଟି ଡିଭାଇସ୍ ପରସ୍ପର ସହିତ ମାନବ ଭାଷାରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ହୁଏନାହିଁ, ତେବେ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ନିଜ ଭିତରେ ଏପରି ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବାର ଦେଖିବ ଯେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବେ।

କିଛିଦିନ ହେବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଟି AI ବଟ୍ ପ୍ରଥମେ ମଣିଷ ଭାଷାରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତା’ପରେ ହଠାତ୍ ମେସିନ୍ ଭାଷାରେ କଥା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ଏକ ବିଜ୍ଞାନ-କଳ୍ପନା ଜଗତର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ପରି ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁଠାରେ ମେସିନଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ କ’ଣ କହୁଛନ୍ତି ମଣିଷମାନେ ତାହା ବୁଝିପାରୁ ନାହାଁନ୍ତି।

Today I was sent the following cool demo:

Two AI agents on a phone call realize they’re both AI and switch to a superior audio signal ggwave pic.twitter.com/TeewgxLEsP

— Georgi Gerganov (@ggerganov) February 24, 2025