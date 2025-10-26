ଗୋଟିଏ ମ୍ଯାଚରେ ଦୁଇଟି ହ୍ଯାଟ୍ରିକ; ପଡିଆରେ ବଲ ବଦଳରେ ଉଡିଲା ଷ୍ଟମ୍ପ, ଇତିହାସ ରଚିଲେ ସର୍ଭିସେସ ପ୍ଲେୟାର…
୧୦୩ରେ ସବୁ ଅଲଆଉଟ୍...
ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚରେ ଦୁଇଟି ହ୍ୟାଟ୍ରିକ କଲେ ଦୁଇ ବୋଲର । ଜଣେ ନେଲେ ୫ଟି ୱିକେଟ ତ ଆଉ ଜଣେ ୩ଟି ନେଇ ରଚିଲେ ବିରଳ ଇତିହାସ । ଏହିଭଳି ଘଟଣା କ୍ରିକେଟରେ ବହୁତ କମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ।
ଗତକାଲି ଆସାମ ଓ ସର୍ଭିସେସ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ରଣଜୀ ଟ୍ରଫିରେ ଏହି ରେକର୍ଡ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା । ପ୍ରଥମ ଦିନରୁ ହିଁ ଇତିହାସ ରଚିଥିଲେ ଦୁଇ ବୋଲର । ଗତକାଲିର ରଣଜୀ ଟ୍ରଫି ମ୍ୟାଚରେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ବଦଳେ ବୋଲରଙ୍କ କମାଲ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ।
ଦୁଇ ଜଣ ବୋଲରଙ୍କ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍: ଆସାମ ଏବଂ ସର୍ଭିସେସ୍ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ର ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ମୋଟ ୨୫ ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ସର୍ଭିସେସ ଦଳର ଦୁଇ ଜଣ ବୋଲର ମଧ୍ୟ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ନେଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ ୨୫ ବର୍ଷ ପରେ ତିନସୁକିଆରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳାଯିବା ସହିତ, ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ୨୫ ୱିକେଟ୍ ପଡ଼ିଥିଲା।
ସର୍ଭିସେସ୍ ର ବାମହାତୀ ସ୍ପିନର ଅର୍ଜୁନ ଶର୍ମା ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ପାଞ୍ଚ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ସେହିପରି ମୋହିତ ଜାଙ୍ଗରା ତାଙ୍କ ପରେ ଲଗାତାର ତିନୋଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଥିଲେ।
ତେବେ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଗୋଟିଏ ଇନିଂସରେ ଦୁଇଟି ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଏକ ବିରଳ ଘଟଣା । ଏହିପରି ରେକର୍ଡ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ।
ଗତକାଲିର ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଥମେ ଟସ ଜିତି ଆସାମ ବ୍ୟାଟିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା । ଆଉ ପ୍ରଥମରୁ ହିଁ ମାତ୍ର ୪୫ ରନରେ ଦଳ ୫ଟି ୱିକେଟ ହରାଇଥିଲା ।
ସର୍ଭିସେସ ଦଳ ତରଫରୁ ବୋଲିଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଜୁନ ଶର୍ମା ଆସିଥିଲେ । ସେ ପର୍ଥମେ ଆସାମ କ୍ୟାପଟେନ ରିୟାନ ପରାଗ, ପରେ ୱିକେଟ କିପର ସୁମିତ ଘଡିଗାଓଁକର ଓ ଶିବ ଶଙ୍କର ରୟଙ୍କର ଲଗାତାର ୩ଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ ।
ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆସାମ ଦଳରେ ଚିନ୍ତା ବଢିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ସେଲିବ୍ରେସଲ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲେ ସର୍ଭିସେସ ଦଳର ଖେଳାଳି ।
ସେହିପରି ଲଁଚ ସରିବା ପରେ ସର୍ଭିସେସ ଦଳର ଆଉ ଜଣେ ବୋଲର ମୋହିତ ଜାଙ୍ଗରା ୩ଟି ୱିକେଟ ନେଇ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ ହାସଲ କରିଥିଲେ । ଫଳରେ ମାତ୍ର ୧୭ ଓଭର ୩ ବଲରେ ଆସାମର ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ଅଲଆଉଟ ହୋଇସାରିଥିଲେ ।