ଅକ୍ଟୋବରରେ ମାଡ଼ିଆସୁଛି ୨ଟି ବଡ଼ ବାତ୍ୟା, ୧୯୯୯ର ହେବ ପୁନାରାବୃତ୍ତି, ଛାରଖାର କରିବ ସବୁକିଛି, ଆକଳନ କଲା ଆମେରିକାର ଏହି ସଂସ୍ଥା

ଅକ୍ଟୋବରରେ ମାଡ଼ିଆସୁଛି ୨ଟି ବଡ଼ ବାତ୍ୟା, ୧୯୯୯ର ହେବ ପୁନାରାବୃତ୍ତି, ଛାରଖାର କରିବ ସବୁକିଛି, ଆକଳନ କଲା ଆମେରିକାର ଏହି ସଂସ୍ଥା
୨୬ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଅକ୍ଟୋବରରେ ବାତ୍ୟା ଭୟ
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ୨୬ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଅକ୍ଟୋବରରେ ଘାରିଲା ବାତ୍ୟା ଭୟ। ଅକ୍ଟୋବରରେ ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ବାତ୍ୟା ଭୟ।
ଆମେରିକାର ଜେଏଫ୍ଏସ୍ ମଡେଲ୍ କରିଛି ବାତ୍ୟାର ଆକଳନ। ବାତ୍ୟାନେଇ ଆମେରିକାର ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି।
୧୯୯୯ ଅକ୍ଟୋବରରେ ହୋଇଥିଲା ୨ଟି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବାତ୍ୟା। ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଟୋବର ୧୭ ଗୋପାଳପୁର ବେଳାଭୂମି ଛୁଇଁଥିଲା। ଅକ୍ଟୋବର ୨୯ରେ ପ୍ରଳୟ ଆଣିଥିଲା ମହାବାତ୍ୟା। ଜଗତସିଂହପୁର ଏରସମାରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁଥିଲା ବାତ୍ୟା।
୨୬ ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଅକ୍ଟୋବରରେ ବାତ୍ୟା ଭୟ ଆକଳନ କରିଛି ଆମେରିକାର ଜେଏଫ୍ଏସ୍ ମଡେଲ୍।