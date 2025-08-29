ସ୍କୁଲରୁ ୨ କୁଇଣ୍ଟାଲ ମଧ୍ୟାହ୍ନଭୋଜନ ଚାଉଳ ନେଇଗଲେ ଚୋର, ତାଲାଭାଙ୍ଗି ଚୋରି କଲେ

ବୈପାରିଗୁଡ଼ା: ୨ କୁଇଣ୍ଟାଲ ମଧ୍ୟାହ୍ନଭୋଜନ ଚାଉଳ ଚୋରି ହୋଇଛି। ସିନ୍ଧିଗାଁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ତାଲାଭାଙ୍ଗି ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ରାମଗିରି ଫାଣ୍ଡିରେ ପ୍ରଧାନଶିକ୍ଷକଙ୍କର ଏନେଇ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି।
ଏମିତି ଏକ ଘଟଣା ଫେବୃଆରୀ 15 ତାରିଖ 2023ରେ ଘଟିଥିଲା। ଧନୁପାଲି ଥାନା ଅଧୀନ ସୁନାପାଲି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ଚାଉଳ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବନବାସୀ ପ୍ରଧାନ ସୋମବାର ସକାଳେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିବା ବେଳେ ଚାଉଳ ରଖାଯାଉଥିବା ଘର ତାଲା ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା।
ଯାଞ୍ଚ କରିବାରୁ ସେଠାରୁ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ୩ କ୍ବିଣ୍ଟାଲ୍ ଚାଉଳ ଓ ୨୦ଟି ବସ୍ତା ଚୋରି ନେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏ ନେଇ ସେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୁଲିସ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।