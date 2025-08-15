2 ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କ ହଠାତ୍ ଅବସର ଘୋଷଣା, ଦେଶ ମନାଉଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଏମାନେ କାହିଁକି ନେଇଗଲେ ସନ୍ୟାସ?

2 ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳିଙ୍କ ହଠାତ୍ ଅବସର ଘୋଷଣା, ଦେଶ ମନାଉଥିଲା ସ୍ୱାଧୀନତା ଏମାନେ କାହିଁକି ନେଇଗଲେ ସନ୍ୟାସ?
ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ୧୫ ଅଗଷ୍ଟରେ ଭାରତ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ସେବେଠାରୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଦିନକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହା ଭାରତୀୟ ଇତିହାସର ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ, କିନ୍ତୁ କ୍ରିକେଟ ଜଗତରେ ଏହି ଦିନକୁ ଏମଏସ ଧୋନିଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖାଯାଏ।
୧୫ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୦ରେ ଏମଏସ ଧୋନି ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ସେ ୧୯୨୯ ମସିହାର କଥା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ଯାହା ସମୟ ଦର୍ଶାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଧୋନି ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୨୯ ରେ କାହିଁକି ଅବସର ନେଇଥିଲେ?
ବର୍ଷ ଥିଲା ୨୦୨୦ । ଯେତେବେଳେ କରୋନା ମହାମାରୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ଏବଂ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଘରେ ସୀମିତ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ଆଇପିଏଲ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଗିତ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଯାହା ସେତେବେଳେ ୟୁଏଇରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଆଇପିଏଲ ସୂଚୀ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଆସିବା ପରେ, ସମସ୍ତ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଏମ୍ଏସ ଧୋନି ସମେତ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସର ସମସ୍ତ ଖେଳାଳି ୟୁଏଇ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଚେନ୍ନାଇରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ।
୧୫ ଅଗଷ୍ଟରେ, ଏମ୍ଏସ ଧୋନି ତାଙ୍କ ଅବସର ଘୋଷଣା କରୁଥିବା ଟିମ୍ କ୍ୟାମ୍ପରୁ ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଥିଲେ। ଭିଡିଓରେ ଧୋନିଙ୍କ କିଛି ସ୍ମରଣୀୟ ଫଟୋ ଥିଲା, ପୃଷ୍ଠଭୂମିରେ ଏକ ଗୀତ (ମୈଁ ପଲ୍ ଦୋ ପଲ୍ କା ଶାୟାର ହୁନ୍) ବାଜୁଥିଲା। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଥିଲା, ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ସେ ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଅବସର ନେଲେ ଧୋନି। ଧୋନି ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋତେ 1929 ଘଣ୍ଟାରୁ ଅବସର ନେଇଛି ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ।”
ଏମଏସ ଧୋନିଙ୍କ ଅବସର ପରେ ୧୯୨୯ ର ଅର୍ଥ କ’ଣ?- ଏମଏସ ଧୋନିଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ୧୯୨୯ ର ଅର୍ଥ ସମୟ, ଯାହା ୭:୨୯ (୧୯.୨୯)। ଏମଏସ ଧୋନି ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଅବସର ବିଷୟରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ, ସେ ଏହି ସମୟକୁ କାହିଁକି ବାଛିଥିଲେ? ଯଦି ଧୋନି ନିଜେ ଏହି ସମୟକୁ ତାଙ୍କ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖି ନଥାନ୍ତେ ତେବେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠି ନଥାନ୍ତା। ତେବେ ଏହି ସମୟ କ’ଣ ସହିତ ଜଡିତ?
ଏମଏସ ଧୋନି କାହିଁକି ୭.୨୯ ରେ ଅବସର ନେଇଥିଲେ?- ଏହା ବିଷୟରେ ଅନେକ ଧାରଣା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଯେ ଏମଏସ ଧୋନି ତାଙ୍କର ଶେଷ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ୨୦୧୯ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଖେଳିଥିଲେ, ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଏହି ସମୟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ତଥାପି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ESPN Cricinfo ଯାଞ୍ଚ କଲୁ, ମ୍ୟାଚ୍ ୭:୨୬ ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପାଖାପାଖି, ତେଣୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ଯେ ଏମଏସ ଧୋନି ୭.୨୯ ରେ ପଡ଼ିଆରୁ ବାହାରକୁ ପାଦ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ସମୟକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।