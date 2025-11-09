ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କ ଖାମଖିଆଲି; ଗୋଟିଏ ଭୁଲରୁ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ଗଲା…

ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର୍...

By Shantilata Rout

ଓଡିଶା ଭାସ୍କର: ଘାଟିରୁ ଖସିଲା ସ୍କୁଲ ବସ୍। ଭୁଲ କରି ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର। ଖୋଜାଖୋଜି କରୁଛି ପୋଲିସ୍।ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।

ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ନନ୍ଦୁରବାର ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲର ବସ୍ ଏକ ଘାଟିକୁ ଖସିପଡ଼ିବା ଫଳରେ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ୫୦ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବସ୍‌ଟିରେ ୩୦ ଜଣ ବସିବା କ୍ଷମତା ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ୫୬ ଜଣ ଛାତ୍ର ଥିଲେ। ଫଳରେ ଭାରସାମ୍ଯ ହରାଇ ବସଟି ତଳକୁ ଖସି ପଡିଥିଲା।

ଦୀପାବଳି ଛୁଟି ପରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଫେରୁଥିବା ବସ୍‌ଟି ପ୍ରାୟ ୮୦-୧୦୦ ଫୁଟ ତଳକୁ ଏକ ଘାଟିରେ ଖସି ପଡ଼ିବାରୁ ଏହି ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ବସ୍‌ଟି ଚାଲିସଗାଓଁ ର ମେହୁନବାରେରେ ଏକ ଆଶ୍ରମ ସ୍କୁଲର ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ: ସ୍ଥାନୀୟ ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରଥମେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଆହତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଲରୁ ଉପରକୁ ଆଣିସାରିଥିଲେ।

ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ସାତ ବର୍ଷର ଶିଶୁ ଏବଂ ଜଣେ ୧୩ ବର୍ଷର ଝିଅର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଦୁଇ ଜଣ ଛାତ୍ର ICUରେ ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ଯପଟେ ଗୁରୁତର ଆହତ ୧୭ ଜଣଙ୍କୁ ନନ୍ଦୁରବାର ଜିଲ୍ଲା ସିଭିଲ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ବାକି ପିଲାଙ୍କୁ ଆକ୍କାଲକୁୱା ଗ୍ରାମୀଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି।

ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର: କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହରାଇବା ତଳକୁ ଖସିବା ପରେ ଡ୍ରାଇଭର ଜଣକ କୁଆ଼ଡେ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।

ଛୁଟି ପରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସ୍କୁଲ୍ ଦୁଇଟି ବସ୍ ପଠାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଯେଉଁଥିରୁ ଗୋଟିଏ ପାହାଡିଆ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ଯପଟେ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାକୁ ପରଖିବା ସହିତ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଛି।

