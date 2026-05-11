ଗୋଟେ ଦିନରେ ୨ଟି ଟିମ୍ OUT, ଏବେ ବାକି ୮ଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ଲେଅଫ୍ ଯୁଦ୍ଧ, କାହାର କେତେ ଆଶା…
ପ୍ଲେଅଫ୍ ରୁ ବିଦା ହେଲେ ଏହି ୨ ଦଳ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: IPL ୨୦୨୬ ର ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମେ ୨୪ ରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ବାକି ଥିବା ବେଳେ, ପ୍ଲେଅଫ୍ ର ସ୍ଥିତି ପ୍ରାୟ ସଫା ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି।
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜାଏଣ୍ଟ୍ସ ପ୍ଲେଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିବା ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଦଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାକି ଚାରୋଟି ପ୍ଲେଅଫ୍ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଏବେ ଆଠଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଲଢ଼େଇ ଚାଲିଛି।
ପ୍ଲେଅଫ୍ ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ, ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର, ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ଏହି ତିନୋଟି ଦଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ୧୪ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ସମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି।
ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ ୧୩ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପ୍ରତ୍ୟେକେ ୧୨ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ପ୍ଲେଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଥାକ୍ରମେ ସପ୍ତମ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛନ୍ତି।
୮ଟି ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ଲେଅଫ୍ ଯୁଦ୍ଧ:
RCB- ୧୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ, RCBର ୧୪ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ଏବଂ ଆଉ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଅଛି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ସର୍ବାଧିକ ମୋଟ ୨୦ ପଏଣ୍ଟ ପାଇପାରିବ।
ଯଦିଓ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଜିତିବେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲେଅଫରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ସ୍ଥାନ ପ୍ରାୟତଃ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଯିବ; ହେଲେ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ସେମାନଙ୍କର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ଦୃଢ଼ ରହିବ।
SRH- RCB ପରି ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟ ସର୍ବାଧିକ ୨୦ ପଏଣ୍ଟ ପାଇପାରିବ। +୦.୭୩୭ ର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ସହିତ, ଯଦି ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଉ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଯାଏ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ଲେଅଫ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ପ୍ରାୟତଃ ସୁନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯିବ।
GT- ଲଗାତାର ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ, ଗୁଜରାଟ ପ୍ଲେଅଫ୍ ଯୋଗ୍ୟତାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିକଟତର ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଗୁଜରାଟ ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁଇଟିରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛି।
କିନ୍ତୁ, ଗୁଜରାଟ ଏହାର ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବରେ କମ୍ ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ +୦.୨୨୮ ରହିଛି।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ଦୁଇଟି ଜିତିବା ଦ୍ୱାରା, ଗୁଜରାଟ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦଳର ଫଳାଫଳ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନକରି ପ୍ଲେଅଫ୍ ରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବ।
PBKS- ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ୧୩ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି; ଯଦି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ କେବଳ ପ୍ଲେଅଫ୍ରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିବେ ନାହିଁ ବରଂ ଟେବୁଲ୍ର ଶୀର୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦୁଇଟି ବିଜୟ ପଞ୍ଜାବକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଚାରିଟିରେ ସ୍ଥାନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ।
CSK- ଶେଷ ୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ୬ଟି ବିଜୟ ହାସଲ କରି, ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ପ୍ଲେଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ରହିଛି। ଆଉ ମାତ୍ର ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଥିବାରୁ, ଚେନ୍ନାଇ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଜିତି ପ୍ଲେଅଫ୍ରେ ସହଜରେ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବ।
RR- ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ନିଜକୁ ପକାଏ; କିନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ +୦.୦୮୨ ରହିଛି, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇପାରେ।
ରାଜସ୍ଥାନ ସେମାନଙ୍କର ବାକି ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ସହଜରେ ପ୍ଲେଅଫ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ; ଏହାଠାରୁ କମ୍ କିଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗ୍ରହଣୀୟ ହେବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।
KKR- (କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ) ବର୍ତ୍ତମାନ ୯ ପଏଣ୍ଟ ଏବଂ ୪ ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ବାକି ଅଛି। ଯଦି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ମୋଟ ୧୭ ପଏଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବେ।
ଯାହା ପ୍ଲେଅଫ୍ ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଚାରୋଟି ମଧ୍ୟରୁ ତିନୋଟି ବିଜୟ ହାସଲ କଲେ ମଧ୍ୟ KKR ପ୍ଲେଅଫ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇପାରିବ ନାହିଁ।
DC – ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ୧୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ୮ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛି। ଯଦିଓ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ବାକି ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଯାନ୍ତି, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ୧୪ ପଏଣ୍ଟ ହେବ।
ଆଉ ଏକ ପରାଜୟ ଦିଲ୍ଲୀର ବାଦ ପଡ଼ିବା ଅର୍ଥ ହେବ। ତେଣୁ, ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ କେବଳ ସେମାନଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ନୁହେଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କର ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।