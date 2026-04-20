ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କାରେ ଖେଳିବେ ଏହି ୩ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି; ଶିବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ହେବେ ମାଲେମାଲ!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଜି ସୋମବାର, ବୈଶାଖ ମାସର ଶୁଭ ପକ୍ଷର ତୃତୀୟ ଦିନ। ତୃତୀୟା ତିଥି ସକାଳ ୭:୨୮ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ, ତା’ପରେ ଚତୁର୍ଥୀ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ୪:୧୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୌଭାଗ୍ୟ ଯୋଗ ପ୍ରଚଳିତ ହେବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଆଜି ବୈନାୟକୀ ଶ୍ରୀ ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀ ଉପବାସ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି କାହାକୁ ମିଳିବ ଶୁଭ ଫଳ …
ବୃଷ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଦିନ ହେବ। କଲେଜରେ ନୂତନ ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାମ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଶୀଘ୍ର ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କରିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କଠାରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ।
ଆଜି ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ବଡ଼ମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବେ। ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଭଲ ରହିବ। ଆଜି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲରୁ କିଛି ମୂଲ୍ୟବାନ ଶିଖିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ।
ବିଛା: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର ଦିନ ହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅର କ୍ୟାରିୟର ସହିତ ଜଡିତ ଭଲ ଖବର ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆଜି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂତନ କାମ ପାଇପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କୁ ଆନନ୍ଦ ଦେବ।
ଆପଣ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ବିତାଇବେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ପାରିବାରିକ ଜୀବନକୁ ସୁଖମୟ କରିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହିତ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନୂତନ ସୁଯୋଗ ପାଇପାରନ୍ତି। ଏହି ରାଶିର କର୍ମଜୀବୀ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ସାହ ପାଇବେ।
ମୀନ: ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଲାଭଦାୟକ ଦିନ ହେବ। ଆପଣ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇଭଉଣୀଙ୍କଠାରୁ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ କିଛି ସୁନ୍ଦର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଉପଭୋଗ କରିବେ। କ୍ୟାରିୟରର ଉନ୍ନତି ଖୋଲିପାରେ।
ଆପଣ ଆଜି ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଗୋପନୀୟତା ବଜାୟ ରଖିବା ଉଚିତ। ଆପଣ କୌଣସି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ଧୁତାକୁ ମଜବୁତ କରିବ। ଆପଣ ଆଜି ଏକ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି।