ସୁନା ପରି ଚମକିବ ଏହି ୩ଟି ରାଶି, ହେବ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା… ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରିବେ କୃପା, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ

ସୁନା ପରି ଚମକିବ ଏହି ୩ଟି ରାଶି, ହେବ ଟଙ୍କା ବର୍ଷା… ଲକ୍ଷ୍ମୀ କରିବେ କୃପା, ପଢ଼ନ୍ତୁ ଦୈନିକ ରାଶିଫଳ
କେଉଁ ରାଶି କ୍ୟାରିଅର, ଧନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ କାହାକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ
ଓଡ଼ିଶାଭାସ୍କର: ୨୦ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୫ ଦିନଟି ଅନେକ ରାଶି ପାଇଁ ନୂତନ ଆଶା ନେଇ ଆସିବ। କେଉଁ ରାଶି କ୍ୟାରିଅର, ଧନ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନରେ ସଫଳତା ପାଇବେ ଏବଂ କାହାକୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡିବ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା –
ମେଷ ରାଶି: ଆଜିର ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ପରିବେଶ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବିରୋଧୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବେ।
ଆପଣ ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଲାଭ ଦେବ। ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦିନଟି ସକାରାତ୍ମକ ରହିବ। ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ଛାତ୍ରମାନେ ମନ ଦେଇ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ଉଚିତ, ସେମାନେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ପରିବାରରେ ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ଉପଭୋଗ୍ୟ ହେବ।
ପ୍ରତିକାର: ହନୁମାନ ଜୀଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଲାଲ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୩
ବୃଷ ରାଶି: କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣ ପୁରୁଣା କାମ ଛାଡି ପାରିବେ। ଏକ ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ସମ୍ଭବ, ଯାହା ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ।
ପରିବାର କିଣାବିକାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଆଗ୍ରହ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ, ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଖବର ମିଳିବ, ପରିବାରରେ ଖୁସିର ପରିବେଶ ରହିବ।
ପ୍ରତିକାର: ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ସବୁଜ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୫
ମିଥୁନ ରାଶି: କାମରେ ଅସ୍ଥିରତା ରହିବ। ବାହ୍ୟ ଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ସଫଳତା ସନ୍ଦେହଜନକ। ସମାପ୍ତ କାମ ନଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ, ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଡନ୍ତୁ।ପାଠପଢ଼ାରେ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ ଆଗ୍ରହ ରହିବ। ଧ୍ୟାନ ଅନ୍ୟତ୍ର ଯାଇପାରେ।
ପାରିବାରିକ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ। କାହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ରହିବ।
ପ୍ରତିକାର: ଦୁର୍ଗା ସପ୍ତଶତୀ ପାଠ କରନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଧୂସର
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୪
କର୍କଟ ରାଶି: ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଏଡାନ୍ତୁ, ସ୍ଥିରତା ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତୁ। ଏକାଗ୍ରତାର ଅଭାବ ହୋଇପାରେ।ଆପଣଙ୍କୁ ଦୁଃଖଦ ଖବର ମିଳିପାରେ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ବିଚଳିତ କରିବ।
ପ୍ରତିକାର: ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଧଳା
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୨
ସିଂହ ରାଶି: ପଡ଼ି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମାପ୍ତ ହେବ। ପ୍ରଗତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ନୂତନ ଚୁକ୍ତି କିମ୍ବା ସହଭାଗୀତାରୁ ଲାଭ ହୋଇପାରେ। ନିବେଶରୁ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ମିଳିବ। କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ଘଟଣା ହୋଇପାରେ। ପରିବାର ସହିତ ଯାତ୍ରା କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ।
ପ୍ରତିକାର: ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ସୁବର୍ଣ୍ଣ
ଭାଗ୍ୟ ଅଙ୍କ: ୧
କନ୍ୟା ରାଶି: ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବିଶେଷ କାମ ପାଇଁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ବ୍ୟବସାୟରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଧାରଣା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇପାରେ।ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭ ସମ୍ଭବ। ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଆପଣ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଭ ପାଇପାରନ୍ତି।ପାରିବାରିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଦିନଟି ଭଲ ରହିବ।
ପ୍ରତିକାର: ଗଣେଶଙ୍କୁ ଦୁବ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ନୀଳ
ଭାଗ୍ୟ ଅଙ୍କ: ୬
ତୁଳା ରାଶି: ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏଡ଼ନ୍ତୁ, କାମରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କାହା ଉପରେ ଅତ୍ୟଧିକ ନିର୍ଭରଶୀଳତା କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ। ଅଧ୍ୟୟନରେ ଉତଥାନ-ପତନ ହୋଇପାରେ।ପାରିବାରିକ ଚାପ ରହିବ, ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ।
ପ୍ରତିକାର: ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ଲାଲ ଚୁନାରୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ଗୋଲାପୀ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୭
ବିଛା ରାଶି: ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। କାମ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। କାରବାର ସତର୍କତାର ସହ କରନ୍ତୁ। ଆଇନଗତ ଦସ୍ତାବିଜ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କାରଣରୁ ଅଧ୍ୟୟନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। ପାରିବାରିକ ବିବାଦ ସମ୍ଭବ, ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିପାରେ।
ପ୍ରତିକାର: କଳା ରାଶି ଦାନ କରନ୍ତୁ।
ଭାଗ୍ୟବାନ ରଙ୍ଗ: ଲାଲ
ଭାଗ୍ୟବାନ ସଂଖ୍ୟା: ୮
ଧନୁ ରାଶି: ନୂତନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପାଇଁ ଭଲ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହିତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତି ହେବ।
ଛାତ୍ରମାନେ ସେମାନଙ୍କର କଠିନ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ପାଇବେ। ପାରସ୍ପରିକ ମତଭେଦ ସମାଧାନ ହେବ। ନୂତନ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଆଗମନ ସମ୍ଭବ।
ପ୍ରତିକାର: ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ହଳଦିଆ
ଭାଗ୍ୟ ଅଙ୍କ: ୯
ମକର ରାଶି: ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭଲ ଖବର ମିଳିବ। କାମରେ ପ୍ରଗତି ହେବ। ସମ୍ପତ୍ତି କାରବାରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ମିଳିବ। ନିବେଶରୁ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏକାଗ୍ରତା ରହିବ, ଫଳାଫଳ ଭଲ ହେବ। ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ପରିବାରରେ ଖୁସି ରହିବ।
ପ୍ରତିକାର: ଶନିଦେବଙ୍କୁ ସୋରିଷ ତେଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ବାଦାମୀ
ଭାଗ୍ୟ ଅଙ୍କ: ୧୦
କୁମ୍ଭ ରାଶି: ଗାଡ଼ି ଚଲାଇବା ସମୟରେ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। କାମରେ ବିବାଦ ଏଡାନ୍ତୁ। ବୁଦ୍ଧିମାନ ଭାବରେ ନିବେଶ କରନ୍ତୁ, କ୍ଷତିର ସଙ୍କେତ ଅଛି।
ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବା କ୍ଷତିକାରକ ହେବ। ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ।ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନେଇ ବିବାଦ ସମ୍ଭବ।
ପ୍ରତିକାର: ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ନୀଳ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ବାଇଗଣୀ
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୧୧
ମୀନ ରାଶି: ଆପଣଙ୍କୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ, ଯାତ୍ରା ସଫଳ ହେବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦିନଟି ଭଲ।ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହ ସମନ୍ୱୟ ଉନ୍ନତ ହେବ, ମତଭେଦ ଦୂର ହେବ।
ପ୍ରତିକାର: ମାଛକୁ ଅଟା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଶୁଭ ରଙ୍ଗ: ରୁପା
ଶୁଭ ସଂଖ୍ୟା: ୧୨