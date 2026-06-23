ଲାଲୁଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ତେଜ ପ୍ରତାପଙ୍କ ଘରୁ ନଗଦ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚୋରି

ପାଟନା ସଚିବାଳୟ ଥାନାରେ ଦାୟର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତେଜ ପ୍ରତାପ କହିଛନ୍ତି; ମୋ ସରକାରୀ ଆବାସ ୪୨ ହାର୍ଡିଂ ରୋଡରେ ଥିବା ଘରୁ ଚୋରି ହୋଇଛି।

By Manoranjan Sial

ପାଟନା: ଲାଲୁ ପ୍ରସାଦ ଯାଦବଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ତଥା ଜନଶକ୍ତି ଜନତା ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବଙ୍କ ଘରୁ ଚୋରି ହୋଇଛି। ସେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ ମୋତିଲାଲ ରାୟଙ୍କ ନାଁରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ସେ ପାଟନା ସଚିବାଳୟ ଥାନାରେ ଏଫ୍‌ଆଇଆର କରିଛନ୍ତି।
ସରକାରୀ ଆବାସ ୪୨ ହାର୍ଡିଂ ରୋଡରୁ ୨୦ ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଓ ଅନେକ ମହଙ୍ଗା ଜିନିଷ ନେଇ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି।

ପାଟନା ସଚିବାଳୟ ଥାନାରେ ଦାୟର କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ତେଜ ପ୍ରତାପ କହିଛନ୍ତି; ମୋ ସରକାରୀ ଆବାସ ୪୨ ହାର୍ଡିଂ ରୋଡରେ ଥିବା ଘରୁ ଚୋରି ହୋଇଛି। ଆଲମାରିରେ ଥିବା ପାଟି ଫଣ୍ଡ ପ୍ରାୟ ୨୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଚୋରି ହୋଇଛି। ଏହାଛଡ଼ା ୨ ତୋଳା ସୁନା ଚେନ, ୧ ସୁନା ମୁଦି, ୪ଟି ପେନ ଡ୍ରାଇଭ, ୨ଟି ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ, ଗୋଟିଏ ଆଇପ୍ୟାଡ, ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାକବୁକ ଲ୍ୟାପଟପ, ଗୋଟିଏ ଲେନୋଭୋ ଲ୍ୟାପଟପ ଓ ୪ଟି ଆଇଫୋନ ୧୭ ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଚୋରି ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସବୁ ଅର୍ଥ ମୋତିଲାଲ ନେଇଥିବା ଶ୍ରୀ ଯାଦବ ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି।

ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବଙ୍କ ସରକାରୀ ଆବାସରୁ ଚୋରି ହୋଇଥିଲା। ୨୦୨୨ ମସିହାରେ ସେ ନିଜ ଘରେ କାମ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଚୋରି କରିବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ମାମଲା ଦାୟର କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଆବାସର ଦେଖାଶୁଣା କରୁଥିବା ଚନ୍ଦନ ନାମକ ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ଚୋରି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

ଆଉ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି; ଆଧାରକାର୍ଡ଼…

Night Vision ରେ ସବୁକିଛି ସବୁଜ କାହିଁକି…

ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ତେଜ ପ୍ରତାପ ଯାଦବଙ୍କ ବିରୋଧରେ ପାଟନାରେ ଏଫଆଇଆର ଦାୟର ହୋଇଛି। ଏହି ମାମଲା ଆକାଶ ଯାଦବଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଦାୟର ହୋଇଛି। ଆକାଶ ଯାଦବଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଯେ ତେଜପ୍ରତାପ ଯାଦବ ଓ ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟକ (ପିଏ) ମୋତିଲାଲ ଯାଦବ ତାଙ୍କ ଘରେ ଜବରଦସ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରି ତାଙ୍କୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେବାର ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଯାହା ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ଦାୟର କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି।

ତେବେ ତେଜପ୍ରତାପ ଯାଦବ ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗକୁ ସିଧାସଳଖ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି; ମୋ ବିରୋଧରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୋଗ ପୂରା ଆଧାରହୀନ ଓ ମନଗଢା। ମୋତେ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ରଚାଯାଉଛି।

You might also like More from author
More Stories

ଆଉ ଧାଡ଼ିରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି; ଆଧାରକାର୍ଡ଼…

Night Vision ରେ ସବୁକିଛି ସବୁଜ କାହିଁକି…

‘ମାତୋଶ୍ରୀ’ ଦିନେ ଶିବ ସୈନିକଙ୍କ ପାଇଁ…

ଖୁସିଖବର ! ୧ ଜୁଲାଇରୁ ମାଗଣା ହୋଇଯିବ ଆଧାର ସହ…

1 of 17,349