ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୭ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ୨୦ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଚୟନ, ଗୋଟେବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ରେଡି…
ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୭ରେ ଭାରତୀୟ ଟିମ୍ ରୁ ଖେଳିବେ ଏହି ୨୦ ଜଣ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ସମ୍ପ୍ରତି ୨୦୨୬ ଟି୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିଛି ଏବଂ ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବେ ୨୦୨୭ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଉପରେ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି।
ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳିବାକୁ ଥିବା ୨୦ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଚୟନ କରିସାରିଛନ୍ତି।
ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି, ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ବାକି ଥିବାରୁ, ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ ୨୦ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏବେ, IPL ସିଜିନ୍ ସାରା, ସମସ୍ତ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଏହି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବେ।
ଆଇପିଏଲ ସମୟରେ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ:
ଆଇପିଏଲ ସମୟରେ, ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳିମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇବା ପାଇଁ ଜି ଜାନ୍ ଲଗାଇ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଅଜିତ ଅଗରକରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏବଂ ଏସଏସ ଦାସ, ଆରପି ସିଂହ, ଅଜୟ ରାତ୍ରା ଏବଂ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ଓଝାଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଚୟନ କମିଟି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିବ।
ଏହି ଚୟନକାରୀମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ। ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଖେଳଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନଜର ରଖିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଏହି ସମଗ୍ର ଚୟନ ପ୍ୟାନେଲକୁ ଦିଆଯାଇଛି।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଆଇପିଏଲ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଯେତେବେଳେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୯୨୭ ଅକ୍ଟୋବର-ନଭେମ୍ବରରେ ହେବାକୁ ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚଗୁଡ଼ିକ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ନାମ୍ବିଆରେ ଖେଳାଯିବ।
ଚୟନକର୍ତ୍ତାମାନେ କେଉଁଠି ଉପସ୍ଥିତ ରହିବେ:
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ଅଜିତ ଅଗରକର ମୁମ୍ବାଇରେ ରୁହନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଶିବ ସୁନ୍ଦର ଦାସ କୋଲକାତାର। ଆରପି ସିଂହ ଏବଂ ଅଜୟ ରାତ୍ରା ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆର ଅଞ୍ଚଳରେ ବାସ କରନ୍ତି।
ଏହି ସମୟରେ, ଓଝା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କିଛି ଆଇପିଏଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାର ଆଶା କରାଯାଉଛି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିସିସିଆଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚୟନକର୍ତ୍ତା ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଅତି କମରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବେ, ଯାହା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରତି ସପ୍ତାହରେ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ମୋଟ ପାଞ୍ଚଟି ମ୍ୟାଚ୍ ସିଧା ପ୍ରସାରିତ ହେବ।
ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ, ୨୦୨୮ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏବଂ ତା’ପୂର୍ବ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଗେମ୍ସକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି, ୨୦ ଜଣିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଏକ ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ଚୟନ କରାଯାଇଛି।
ଏହା ବୁଝାଏ ଯେ ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ ସିଜିନରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ କୌଣସି ନୂତନ ତାରକାଙ୍କୁ ଚୟନ କରାଯିବ ନାହିଁ।