ଆରବିଆଇର ନିଷ୍ପତି ପରେ ଚିନ୍ତାରେ ZOMATO, ଲୋକେ ଖାଇବା ଅର୍ଡର କରି ୨୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଦେଇ କରୁଛନ୍ତି ପେମେଣ୍ଟ

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ନେଣଦେଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତି ନେଇଛି। ଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଘରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ବାହାରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଲୋକମାନେ ଏବେ ଛୋଟ ଦୋକାନ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅନଲାଇନ୍ ବଦଳରେ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ରେ ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି, ଅନଲାଇନ୍ ଖାଦ୍ୟ ବିତରଣ ଆପ୍ ଜୋମାଟୋ ୨୦୦୦ ନୋଟ୍ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛି।

ଜୋମାଟୋ କହିଛି ଯେ ଯେବେଠୁ ନୋଟ୍ ପ୍ରଚାର ନେଣଦେଣ ବନ୍ଦ ହେବାର ଖବର ଆସିଛି। ସେବେଠାରୁ ଅନଲାଇନ୍ ଖାଦ୍ୟର ଚାହିଦା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଅନଲାଇନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଯାହାକି COD ରେ ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୟାସ ଅନ ଡେଲେଭରି ମୋଡ୍ ଉପରେ। ଲୋକମାନେ ଅନଲାଇନରେ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ୨୦୦୦ ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ ରେ ଏହା ପେମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଖବର ଆସିବା ପରେ ୨୦୦୦ ନୋଟରେ ପ୍ରାୟ ୭୨% ଅର୍ଡର ର ପେମେଣ୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା।

