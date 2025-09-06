Asia Cup 2025: ଦୁବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ICC ଏକାଡେମୀରେ ଚାଲିଛି ଧୂଆଁଧାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍; ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ…
ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଦୁବାଇରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ । ICC ଏକାଡେମୀରେ ଖେଳାଳିଙ୍କର ଚାଲିଛି ଧୂଆଁଧାର ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ । ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଭିଡିଓ ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଏସିଆ କପ୍ 2025 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ରୁ UAEରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ 4 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଦୁବାଇ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଏଥର ଏସିଆ କପ୍ T20 ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯିବ । ଏବଂ ସେଥିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳିବାର ଦେଖାଯିବେ।
2026 ରେ ହେବାକୁ ଥିବା T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି, ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି । ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଫୋକସରେ ରହିବେ ଅନେକ ଯୁବ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି । ତେବେ ଦୁବାଇ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି। ଏହା ଭିତରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଖେଳାଳିମାନେ ପିଚରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରୁଥିବାର ଭିଡିଓ ।
ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ICC ଏକାଡେମୀରେ ଅଭ୍ୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି
ଭାରତୀୟ ଦଳର ସମସ୍ତ ୧୫ ଜଣ ଖେଳାଳି ଦୁବାଇ ପହଞ୍ଚି ୫ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ICC ଏକାଡେମୀରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦଳର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସେଶନରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଥିଲେ। ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପରେ ଟି-୨୦ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳିବାର ଦେଖାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଫେବୃଆରୀ ଆରମ୍ଭରେ ସେମାନଙ୍କର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରେ, ଏସିଆ କପ୍ ପାଇଁ ଘୋଷିତ ୧୫ ଜଣିଆ ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଯିଏ ୨୦୨୪ରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ଦଳକୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ୧୦ରେ ଦୁବାଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ UAE ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ପଡିବ।
ଗରମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମ୍ୟାଚ୍ର ସମୟ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ଆଗକୁ ବଢାଯାଇଛି
୨୦୨୫ ଏସିଆ କପ୍ର ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ସମୟ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦ ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ଯାହା ପରେ ସେଠାରେ ଗରମକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ରାତି ୮ ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଗରମ ହେତୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଠାକାର ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବା ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଥର ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପୁଲ୍-ଏରେ ସ୍ଥାନ ମିଳିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ୧୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ୟୁଏଇ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବା ପରେ, ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୪ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ହେବ ଏବଂ ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ୧୯ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଓମାନ ବିପକ୍ଷରେ ହେବ।