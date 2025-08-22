ଯୁଦ୍ଧ ଭଳି ପଡ଼ିଆରେ ବିଗ୍ ଫାଇଟରେ ଘମାଘୋଟ ଲଢିବେ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ, ନୋଟ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏ ମ୍ୟାଚ୍ ତାରିଖ…

ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର: ଆଗାମୀ 2 ମାସ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏସିଆ କପ୍ 9 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ 28 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହାର ମାତ୍ର 2 ଦିନ ପରେ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକମାନେ 2025 ମହିଳା ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ (India Squad Women ODI World Cup 2025) କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଆରେ ପହଞ୍ଚିବେ। 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଏସିଆ କପ୍ ରେ ଭାରତ-ପାକ୍ ମ୍ୟାଚ୍ (Asia Cup IND vs PAK Match Date) ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ? ଯାହାକୁ ଫ୍ଯାନ୍ସ ପାଗଳ ଭଳି ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି । ଏହାପରେ, ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଦିନ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଦଳ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।

ପ୍ରଥମେ ଏସିଆ କପ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଗ୍ରୁପ୍ A ରେ ରଖାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଓମାନ ଏବଂ UAE ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଏସିଆ କପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବରରେ ଖେଳାଯିବ। ଯଦି ଉଭୟ ଦଳ ସୁପର-4 ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ଭବ ଏବଂ ଭାରତ-ପାକିସ୍ତାନ ଫାଇନାଲରେ ମଧ୍ୟ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଉଭୟ ଦେଶର ଦଳ ଏସିଆ କପ୍ ରେ ମୋଟ 3 ଥର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇପାରନ୍ତି।

ODI ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତ-ପାକ୍ ମ୍ୟାଚ୍ କେବେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ?

୨୦୨୫ ମହିଳା ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ରାଉଣ୍ଡ-ରବିନ୍ ଫର୍ମାଟରେ ଖେଳାଯିବ। ତେଣୁ ଲିଗ୍ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଠଟି ଦଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥରେ ପରସ୍ପର ସହିତ ମୁକାବିଲା କରିବେ। ବିଶ୍ୱକପରେ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅକ୍ଟୋବର ୫ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ପ୍ରେମଦାସା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ଯଦି ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଯାଆନ୍ତି, ତେବେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ସ୍ଥାନ ଆଧାରରେ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ମଧ୍ୟ ମୁକାବିଲା କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ କେବେ ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିନାହିଁ।

ଭାରତୀୟ ଦଳର ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚୀ

୩୦ ସେପ୍ଟେମ୍ବର – ଭାରତ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା

୫ ଅକ୍ଟୋବର – ଭାରତ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ

୯ ଅକ୍ଟୋବର – ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା

୧୨ ଅକ୍ଟୋବର – ଭାରତ ବନାମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ

୧୯ ଅକ୍ଟୋବର – ଭାରତ ବନାମ ଇଂଲଣ୍ଡ

୨୩ ଅକ୍ଟୋବର – ଭାରତ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ

୨୬ ଅକ୍ଟୋବର – ଭାରତ ବନାମ ବାଂଲାଦେଶ

