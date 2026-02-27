T20 World Cup: ଯଦି ଭାରତ-ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରଦ୍ଦ ହୁଏ, କାହାକୁ ମିଳିବ ସେମିଫାଇନାଲ ଟିକେଟ୍? ICC ନିୟମ ଜାଣନ୍ତୁ…

ଯଦି ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଭାରତ-ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରଦ୍ଦ ହୁଏ, କାହାକୁ ମିଳିବ ସେମିଫାଇନାଲ ଟିକେଟ୍?

By Seema Mohapatra

India vs West Indies:  ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ର ସୁପର ୮ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଏବେ କର ବା ମର ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ୧ ମାର୍ଚ୍ଚ, ୨୦୨୬ ରେ କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଏକ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍ ପରି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଗ୍ରୁପ୍ ୧ ରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେବ। କିନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି: ଯଦି ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କୌଣସି କାରଣରୁ ବାତିଲ ହୁଏ ତେବେ କ’ଣ ହେବ? ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିବ?

ଯଦି ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହୁଏ, ତେବେ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ପାଇଁ କିଏ ଟିକେଟ୍ ପାଇବ?

ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ରୁପ୍ 1 ଟେବୁଲ ପଏଣ୍ଟରେ ସମାନ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛନ୍ତି। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ 2 ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଭାରତ ମଧ୍ୟ 2 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ ଯୋଗୁଁ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ଦଳ 4 ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସେମିଫାଇନାଲ୍ କୁ ଯିବ। ତଥାପି, ଯଦି ଭାରତ ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଧୋଇଯାଏ, ତେବେ ICC ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, ଉଭୟ ଦଳ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ 1 ପଏଣ୍ଟ ଲେଖାଁଏ ମିଳିବ।

ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ

Air Ambulance କେମିତି ବୁକ୍ କରିବେ? କେତେ…

ବେଇମାନ ପାକିସ୍ତାନ ନା…

ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଉଭୟ ଦଳର ମୋଟ ପଏଣ୍ଟ 3-3 ହେବ। ସେମିଫାଇନାଲ୍ କୁ ଯାଉଥିବା ଦଳ ନେଟ୍ ରନ୍ ରେଟ୍ (NRR) ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯିବ। ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ର NRR +1.791, ଯାହା ଭାରତର -0.100 ଅପେକ୍ଷା ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ। ତେଣୁ, ଯଦି ବର୍ଷା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି କାରଣରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହୁଏ, ତେବେ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ସେମିଫାଇନାଲ୍ କୁ ଯିବ, ଏବଂ ଭାରତ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆଘାତ ହେବ।

ମ୍ୟାଚ୍ ଦିନ କୋଲକାତାର ପାଗ କିପରି ରହିବ?

ପାଗ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ ୧ରେ କୋଲକାତାରେ ବର୍ଷା ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ପାଗ ସଫା ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କର ସେମିଫାଇନାଲ ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରିବେ। ୧୦ ବର୍ଷ ପରେ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପରେ ଦୁଇ ଦଳ ପରସ୍ପରକୁ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଭାରତ ପୂର୍ବ ଥର ହାରିଥିଲା। ତେଣୁ, ଭାରତ ସ୍କୋର ବରାବର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ।

You might also like More from author
More Stories

Air Ambulance କେମିତି ବୁକ୍ କରିବେ? କେତେ…

ବେଇମାନ ପାକିସ୍ତାନ ନା…

Tata Punch vs Nexon: କେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍…

Delhi excise policy case: ସତ୍ୟର ବିଜୟ! ମଦ…

1 of 29,247