ଏହି ୪ ରାଶି ବଦଳିବ ଭାଗ୍ୟ! ଅଚାନକ ମିଳିବି ଟଙ୍କା, ଛୁଇଁବନି ଦରିଦ୍ରତା; ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ଲିଷ୍ଟରେ ଅଛି କି ସାମିଲ, ଜାଣନ୍ତୁ …
Lucky Zodiac: ଶୁଭ ସଂଯୋଗ,୪ ରାଶି କୋଟିପତି ହେବା ଥୟ!
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୨୦୨୬ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର ଅନୁସାରେ, ବର୍ଷଟି ଗୁରୁବାର, ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀ ୧ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ, ନୂଆ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ଦିନର ଶାସକଙ୍କୁ ସେହି ବର୍ଷର ରାଜା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ନଅଟି ଗ୍ରହ ଉପରେ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଏ।
୨୦୨୬ ପାଞ୍ଜି ଅନୁସାରେ, ଗୁରୁବାର, ଜାନୁଆରୀ ୧, ୨୦୨୬ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୦୧ ସମୟରେ, ବୁଧ ଏବଂ ନେପଚ୍ୟୁନ୍ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ୯୦° କୋଣରେ ରହିବେ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ, ଗ୍ରହଗୁଡ଼ିକର ଏହି କୋଣୀୟ ସ୍ଥିତିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ “ସମକୋଣ ଯୋଗ” କିମ୍ବା “କେନ୍ଦ୍ର ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଗ” କୁହାଯାଏ।
ଜ୍ୟୋତିଷ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜାନୁଆରୀ ୧ ରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ସମସ୍ତ ରାଶିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଚାରୋଟି ରାଶି ପାଇଁ ବିଶେଷ ଶୁଭ ହେବ। ଏହି ରାଶିଗୁଡ଼ିକରେ ଜନ୍ମିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ହଠାତ୍ ଧନ, ସଫଳତା ଏବଂ ସମ୍ମାନ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଭାଗ୍ୟବାନ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ…
ବୃଷ ରାଶି: ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀ ୧, ବୃଷ ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଦିନ ହେବ। ବୁଧ ଏବଂ ନେପଚ୍ୟୁନର ସମକୋଣ ସଂଯୋଗ ଧନ ଏବଂ ସଫଳତା ପାଇଁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ସୁଯୋଗ ଆଣିବ। ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପାରିବାରିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରେମ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୁସଙ୍ଗତ ହେବ। ଏହି ସମୟ ନୂଆ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ଏବଂ ନିବେଶ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅନୁକୂଳ। ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସାୟ ସମାପ୍ତ ହେବ। ସହଭାଗୀତା ଲାଭ ପ୍ରଦାନ କରେ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ଏବଂ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ।
ସିଂହ ରାଶି: ନୂଆ ବର୍ଷ ସିଂହ ରାଶି ପାଇଁ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଶୁଭ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଏବଂ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। କ୍ୟାରିଅର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟରେ ସଫଳତାର ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ପାଇଁ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଖୋଲିବ। ପାରିବାରିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଜୀବନ ସମୃଦ୍ଧ ହେବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳ ଏବଂ ନେତୃତ୍ୱ ଦକ୍ଷତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ନିଯୁକ୍ତିରେ ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆପଣ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ଥନ ପାଇବେ।
ଧନୁ ରାଶି: ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରୀ ୧ ତାରିଖ ଧନୁ ରାଶି ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଫଳପ୍ରଦ ଦିନ ହେବ। ବୁଧ ଏବଂ ନେପଚ୍ୟୁନର ସଂଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ନୂଆ ସମ୍ଭାବନାର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ଶିକ୍ଷା, ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ କ୍ୟାରିଅରରେ ଲାଭ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରେମ ଏବଂ ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଖୁସି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଏବଂ ନୂଆ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ସମୟ। ନୂଆ ନିବେଶ ଏବଂ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ବୃଦ୍ଧି ମାନସିକ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସୂଚିତ ହେଉଛି।
ମୀନ ରାଶି: ନୂଆ ବର୍ଷ ମୀନ ରାଶି ପାଇଁ ଖୁସି ଏବଂ ସଫଳତା ଆଣିବ। ଶୁଭ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୟାସକୁ ନୂତନ ଦିଗ ଏବଂ ଗତି ଦେବ। ହଠାତ୍ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଫଳତାର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ସାମାଜିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପ୍ରେମ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ଖୁସି ଏବଂ ସନ୍ତୋଷ ଆଣିବ। ସୃଜନଶୀଳ ଏବଂ କଳାତ୍ମକ ସାଧନା ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପୁରୁଣା ବିବାଦ ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ସମାଧାନ ହେବ, ଏବଂ ନୂଆ ବନ୍ଧୁତା ଗଢ଼ି ଉଠିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଯାତ୍ରା ଏବଂ ନୂଆ ପ୍ରକଳ୍ପ ସଫଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
(Disclaimer: ଏହି ଖବରଟି ସାଧାରଣ ସୂଚନା ପାଇଁ ଲେଖାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର ଏହାର ସତ୍ୟତା ଉପରେ କୌଣସି ଦାବି କରେ ନାହିଁ।)