Tata Punch vs Nexon: କେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର କିଣିବା ଭଲ? ଗୋଟି ଗୋଟି ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣନ୍ତୁ…
Tata Punch vs Nexon: କେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାର କିଣିବା ବେଷ୍ଟ?
Tata Punch vs Nexon: 2026 ଟାଟା ପଞ୍ଚ EV ଫେସଲିଫ୍ଟ ଭାରତରେ ଲଞ୍ଚ ହୋଇଯାଇଛି। କାରଟିରେ ନୂତନ ଷ୍ଟାଇଲିଂ, ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଉନ୍ନତ ଇଣ୍ଟରିୟର ଏବଂ ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ରହିଛି, ଯାହା ଏବେ ଅଧିକ ରେଞ୍ଜ ପ୍ରଦାନ କରେ। କମ୍ପାନୀ ଏହି ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଲେଭଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ କାରର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିଛି, ଯାହା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ।
ସେପଟେ Nexon EV ଅଧିକ ସ୍ପେସ୍, 45kWh ବ୍ୟାଟେରି ବିକଳ୍ପ, ପାନୋରାମିକ୍ ସନରୁଫ୍ ଓ ADAS ପରି ପ୍ରିମିୟମ୍ ଫିଚର୍ସ ଦେଇ ହାଇ ସେଗମେଣ୍ଟରେ ରହିଛି। ଦୁଇଟି ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା।
ଏହି ଦୁଇଟି ଯାନର ଏଣ୍ଟ୍ରି-ଲେଭଲ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ ପ୍ରାୟ 3 ଲକ୍ଷ। Nexon EV ଏବଂ Punch EV ର ଟପ୍ ଭାରିଆଣ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ ମୂଲ୍ୟ ପାର୍ଥକ୍ୟ 5 ଲକ୍ଷ। Tata Punch EV ମଧ୍ୟ ଏକ ବ୍ୟାଟେରୀ ରେଣ୍ଟାଲ୍ ସ୍କିମ୍ ସହ ଆସିଥାଏ, ଯାହାର ମୂଲ୍ୟ 6.49 ଲକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ।
Tata Punch vs Nexon: ସାଇଜ୍
Nexon EV, ପଞ୍ଚ EV ଅପେକ୍ଷା ଲମ୍ବା ଏବଂ ଉଚ୍ଚା କାର ଅଟେ। Nexon EV ଚଉଡା, ଦ୍ୱିତୀୟ ରୋ ର ଅର୍ଥାତ ପଛ ସିଟର ପାସେଞ୍ଜରଙ୍କୁ ଅଧିକ ସୋଲ୍ଡର ରୁମ ମିଳେ। Nexon EV ର ହ୍ବିଲ ବେସର ସାଇଜ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ, ଯାହା କ୍ୟାବିନ୍ ଭିତରେ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ପ୍ରଦାନ କରେ। Punch EV ଫେସଲିଫ୍ଟ ତୁଳନାରେ, Nexon EV MR ଭାରିଆଣ୍ଟର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ 205 mm ଅଛି, ଯେତେବେଳେ Nexon EV LR ଭାରିଆଣ୍ଟର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ 190 mm ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ Punch EV ଫେସଲିଫ୍ଟ କିଣିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ, ତେବେ ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୁକିଂ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏଠାରେ ପାଇପାରିବେ।
Tata Punch vs Nexon: ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍
Nexon EV, ପଞ୍ଚ EV ଅପେକ୍ଷା ଭଲ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତଥାପି, facelift ସଂସ୍କରଣ ସହିତ, ଏହି ବ୍ୟବଧାନ ସଙ୍କୁଚିତ ହୋଇଛି କାରଣ Punch EV ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ଅପ୍ସନ ଦେଉଛି। Nexon EV ରେ ସର୍ବାଧିକ 45 kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ରହିଛି। ଉଭୟ ଯାନରେ 30 kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ରହିଛି, ଯଦିଓ ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ୟୁନିଂ ଭିନ୍ନ।
ନେକ୍ସନ୍ ଇଭି ଅଧିକ ପାୱାର୍ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେଉଛି, ଯଦିଓ ଏକ୍ସେଲେରେସନ୍ ମାମଲାରେ ଏହି ଦୁଇ କାର ଭିତରେ ସେତେ ଅଧିକ ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ । କିନ୍ତୁ ନେକ୍ସନ୍ ଇଭିର ବଡି ଫ୍ରେମ୍ ବହୁତ ଭାରୀ ଅଟେ ।
ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ, Punch EV ର 40 kWh ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ Nexon EV ର ବଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକ୍ ବିକଳ୍ପ ସହିତ ବହୁତ ସମାନ। ଉଭୟ ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ୟାକର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ ପ୍ରାୟ ସମାନ, କିନ୍ତୁ Nexon EV ଟିକିଏ ଅଧିକ ସୁବିଧା ବା ଆଡଭାଣ୍ଟେଜ ପ୍ରଦାନ କରେ।
Tata Punch vs Nexon: ଫିଚର୍ସ
Punch EV ତୁଳନାରେ, Nexon EV ରେ ଏକ ବଡ଼ ଡିସପ୍ଲେ, ଏକ ଭଲ ସାଉଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମ୍ ଏବଂ ଏକ ପାନୋରାମିକ୍ ସନରୁଫ୍ ରହିଛି। Nexon EV ଏକ ଅତିରିକ୍ତ ସୁରକ୍ଷା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଭାବରେ ADAS ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଉଭୟ କାର ଛଅଟି ଏୟାରବ୍ୟାଗ୍, EBD ସହିତ ABS, ESC, TPMS ଏବଂ ପଛ ପାର୍କିଂ ସେନ୍ସର ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥାଏ, ଯେତେବେଳେ Nexon EV ରେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ପାର୍କିଂ ସେନ୍ସର ମଧ୍ୟ ରହିଛି।