3ଟି ଦେଶ, 54ଟି ମ୍ୟାଚ୍… ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ 2027 ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ଏହିଠାରେ ଖେଳାଯିବ ମ୍ୟାଚ୍

ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ 2027 ପାଇଁ ହେଲା ବଡ଼ ଘୋଷଣା। 2027ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ICC ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି । ଏହିଠାରେ ଖେଳାଯିବ ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ।

By Seema Mohapatra

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: 2027ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ICC ପୁରୁଷ କ୍ରିକେଟ୍ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଛି । ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ନାମିବିଆ ଦ୍ୱାରା ମିଳିତ ଭାବରେ ଆୟୋଜିତ ହେବ । କ୍ରିକେଟ୍ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା (CSA) ଏହି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ଷ୍ଟାଡିୟମ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୋଟ 54ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ତେବେ ଦ୍ବିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏବଂ ଜିମ୍ବାୱେ ମିଳିତ ଭାବରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଆୟୋଜନ କରୁଥିବା ବେଳେ ନାମିବିଆ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଆୟୋଜନ କରିବ।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା 44ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବ

କ୍ରିକେଟ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଦ୍ୱାରା ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, ସେ ମୋଟ 44ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାକି 10ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ନାମିବିଆରେ ଖେଳାଯିବ। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ୪୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ ନିଜ ଦେଶର ୮ଟି ଷ୍ଟାଡିୟମକୁ ଚୟନ କରିଛି । ଯେଉଁଥିରେ ୱାଣ୍ଡରର୍ସ ଷ୍ଟାଡିୟମ, କେପ୍ ଟାଉନର ନ୍ୟୁଲାଣ୍ଡସ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଡର୍ବାନର କିଙ୍ଗସମିଡ୍ କ୍ରିକେଟ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ପ୍ରିଟୋରିଆର ସେଞ୍ଚୁରିଆନ୍ ପାର୍କ, ବ୍ଲୋମଫୋଂଣ୍ଟେନର ମାଙ୍ଗାଉଙ୍ଗ୍ ଓଭାଲ୍, ଗକେବରହାରେ ସେଣ୍ଟ ଜର୍ଜ ପାର୍କ, ପୂର୍ବ ଲଣ୍ଡନର ବଫାଲୋ ପାର୍କ ଏବଂ ପାର୍ଲର ବୋଲାଣ୍ଡ ପାର୍କ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ଏହି ସମସ୍ତ ଷ୍ଟାଡିୟମଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେଠାରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଏହି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସ୍ଥାନୀୟ ଆୟୋଜନ କମିଟିର ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଏହାର ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ରେଭର ମାନୁଏଲଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି।

ଆୟୋଜକ ଦେଶ ସମେତ ମୋଟ ୧୪ଟି ଦଳ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଶେଷ ଥର ପାଇଁ ୨୦୦୩ ମସିହାରେ ଦିନିକିଆ ବିଶ୍ୱକପ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲା। ଏବେ ଏହାକୁ ୨୦୨୭ ମସିହାରେ ଆୟୋଜନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ଏହି ମେଗା ଇଭେଣ୍ଟରେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ନାମିବିଆ ପୂର୍ବରୁ ଆୟୋଜକ ଦେଶ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥାନ ସୁରକ୍ଷିତ କରିସାରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ମୋଟ ୧୪ଟି ଦଳ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏହି ସମସ୍ତ ଦଳକୁ ୭ ଜଣିଆ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଗ୍ରୁପରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯିବ। ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ୩ ଦଳ ସୁପର ସିକ୍ସରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇବେ। ଏହା ପରେ, ସେମିଫାଇନାଲ ଏବଂ ଫାଇନାଲ୍ ହେବ। ଏହି ଫର୍ମାଟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୁଇଥର ODI ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳାଯାଇଛି, ଯାହା ୧୯୯୯ ଏବଂ ୨୦୦୩ରେ ହୋଇଥିଲା।

 

