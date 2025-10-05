୨୦୨୭ ବିଶ୍ୱ କପ୍ ହାରିଯିବ ଭାରତ! ଗମ୍ଭିରଙ୍କ ଖେଳାଳି ଚୟନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ଏମିତି କହିଲେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ

By Jyotirmayee
CELLNET

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ତିନୋଟି ODI ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି T20 ଖେଳିବ। ଏହି ଦୁଇଟି ସିରିଜ ପାଇଁ ଦଳରେ ସାତ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ODI ଏବଂ T20 ଉଭୟ ଦଳକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ।

ତଥାପି, ଜଣେ ଖେଳାଳି ଯାହାଙ୍କ ଚୟନ ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର ଏବଂ ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନ କୃଷ୍ଣମାଚାରୀ ଶ୍ରୀକାନ୍ତଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ଦଳର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।

ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କ ଚୟନକୁ ନେଇ ଉଠିଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ
ଭାରତୀୟ ଦଳରେ ଅନେକ ସମୟରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି। ପୂର୍ବତନ କ୍ରିକେଟର କ୍ରିସ୍ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ପରିଚାଳନା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ତାଙ୍କ YouTube ଚ୍ୟାନେଲରେ କହିଛନ୍ତି, “ଏଭଳି ବାରମ୍ବାର ଚୟନ ସହିତ, ସେମାନେ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ପକାନ୍ତି।

ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ଯେ ଜଣେ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ କେବେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯିବ। ହଠାତ୍, ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଏ, କେବଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯାଏ।” ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “କିନ୍ତୁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ନିରନ୍ତର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସେମାନଙ୍କ ମନୋବଳକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ।”

କ୍ରିସ୍ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ କେବଳ ଜଣେ ସ୍ଥାୟୀ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି: ହର୍ଷିତ ରାଣା। କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ସେ ଦଳରେ କାହିଁକି ଅଛନ୍ତି। ତୁମେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିବା ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କର ନାହିଁ, ବରଂ ଏପରି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ନିଅ ଯେଉଁମାନେ କିଛି କରୁନାହାଁନ୍ତି।” ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି, “ତୁମେ 2027 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ତୁମେ କିନ୍ତୁ ସେୟା କରୁନାହଁ।”

ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବର୍ଷିଛନ୍ତି
କ୍ରିସ୍ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଗୌତମ ଗମ୍ଭୀରଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି କହିଛନ୍ତି, “ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କ ପରି ହେବା, ଚୟନ ହେବା ପାଇଁ ଧାଡି ଧରିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଖେଳାଳିଙ୍କ ତାଲିକାରେ ହର୍ଷିତ ରାଣା ଏବଂ ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀଙ୍କୁ ସାମିଲ କର, ତେବେ ତୁମେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଟ୍ରଫି ବିଷୟରେ ଭୁଲିଯିବା ଉଚିତ।”

