EPFO Pension: 2030ରେ ରିଟାୟର କି? ପ୍ରତି ମାସରେ ମିଳିବ ଏତିକି ପେନସନ୍! ଜାଣନ୍ତୁ ସମ୍ପୁର୍ଣ୍ଣ କାଲକୁଲେସନ…
030ରେ ଅବସର ନେଉଥିବା ପ୍ରାଇଭେଟ କର୍ମଚାରୀ ପ୍ରତି ମାସରେ କେତେ ପାଇବେ ପେନସନ? କେମିତି ହୁଏ କାଲକୁଲେସନ, ଜାଣନ୍ତୁ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବେସରକାରୀ ବା ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି। ତଥାପି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର PF କଟାଯାଏ, ତେବେ ନିରାଶ ହେବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କର୍ମଚାରୀ ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି ସଂଗଠନ (EPFO) ର EPS ଯୋଜନା ବେସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବରଦାନ। ଯଦି ଆପଣ ଆଗାମୀ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅବସର ନେବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ଧରାଯାଉ 2030 ରେ, ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଅବସର ପରେ ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ପେନସନ ପାଇବେ।
ଆପଣଙ୍କ ଦରମାରୁ କଟାଯାଇଥିବା ଟଙ୍କା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ପାଇଁ ସାହାରା ପାଲଟିଯାଏ
ପ୍ରଥମେ, ପେନସନ ଟଙ୍କା କେଉଁଠାରୁ ଆସିଥାଏ ତାହା ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଦରମାରୁ PF ଟଙ୍କା କାଟି ଦିଆଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଏହାର ଏକ ଅଂଶ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ (EPF) ରେ ଜମା କରାଯାଏ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଅଂଶ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ଜମା କରାଯାଏ। କମ୍ପାନୀର ଅବଦାନର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ କର୍ମଚାରୀ ପେନସନ ଯୋଜନା ବା ଏମ୍ପ୍ଲଏଜ ପେନସନ୍ ସ୍କିମ (EPS) କୁ ଯାଏ।
ଏହି ଜମା ପୁଞ୍ଜି ପରେ ପେନସନରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ତଥାପି, ଏଥିପାଇଁ କିଛି ସର୍ତ୍ତ ଅଛି। ପେନସନ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ, ଜଣଙ୍କର ଅତି କମରେ 10 ବର୍ଷ ସେବା (ପେନସନଯୋଗ୍ୟ ସେବା) ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ପେନସନ ସାଧାରଣତଃ 58 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି, ତେବେ 50 ବର୍ଷ ବୟସରୁ କମ ପେନସନ (Reduced Pension) ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ।
ଆପଣଙ୍କର ପାସବୁକ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ଏହିପରି ହିସାବ କରନ୍ତୁ
ପେନସନ କାଲକୁଲେସନ ଫର୍ମୁଲା ଶୁଣିବାକୁ ଜଟିଳ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ବହୁତ ସରଳ। EPFO ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିବା କାଲକୁଲେସନ ହେଉଛି: (ପେନସନଯୋଗ୍ୟ ଦରମା × ମୋଟ ସେବା ବର୍ଷ) / 70
ଏହା ମନେ ରଖିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ ପେନସନ କାଲକୁଲେସନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବାଧିକ ଦରମା (Basic Salary + DA) 15,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ମାସରେ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦିଓ ଆପଣଙ୍କର ମୂଳ ଦରମା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ, ତଥାପି ଗଣନା 15,000 ଟଙ୍କା ଉପରେ ଆଧାରିତ ହେବ। ସେବା ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ EPS ରେ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ଅବଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ବୁଝାଏ।
2030 ରେ ଅବସର ନେବା ପରେ ଆପଣ କେତେ ରୋଜଗାର କରିବେ?
ଆସନ୍ତୁ ଏକ ସରଳ ଉଦାହରଣ ସହିତ ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗଣନାକୁ ବୁଝିବା। ଧରାଯାଉ କହ୍ନୈୟା ନାମକ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି, ଯିଏ 2030 ରେ ଅବସର ନେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟ ସୁଦ୍ଧା, ତାଙ୍କର ମୋଟ ସେବା ବର୍ଷ 25 ବର୍ଷ ହେବ। ଯେହେତୁ ପେନସନ ଗଣନା ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଦରମା 15,000ଟଙ୍କା ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି, ତେଣୁ କହ୍ନୈୟାଙ୍କ ପେନସନ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ଗଣନା କରାଯିବ: 15,000 (ବେତନ) × 25 (ବର୍ଷ) ÷ 70 = 5,357 (ପ୍ରାୟ)।
ଏହା ଅନୁସାରେ, କହ୍ନୈୟା ଅବସର ପରେ ପ୍ରାୟ 5,357 ଟଙ୍କା ମାସିକ ପେନସନ ପାଇବେ। ଆଉ ଏକ ଅସୁବିଧା ଅଛି: ଯଦି କହ୍ନୈୟା 58 ବର୍ଷ ବୟସରେ ପହଞ୍ଚିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା ନ କରନ୍ତି ଏବଂ 50 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ପେନସନ୍ ପାଇବା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ପ୍ରତିବର୍ଷ 4% କମ୍ ପେନସନ୍ ପାଇବେ। ତଥାପି, ଯଦି ସେ 58 ବର୍ଷ ପରିବର୍ତ୍ତେ 60 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପେନସନ୍ ସ୍ଥଗିତ ରଖନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କର ପେନସନ୍ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ।
ସରକାର ସଂସଦରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି
ସରକାର ମଧ୍ୟ ପେନସନ୍ ଯୋଜନାରେ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ଜଡିତ। ସମ୍ପ୍ରତି, ଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶୋଭା କରଣ୍ଡଲାଜେ ସଂସଦକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ EPFO ଅଧିକ ବା ହାୟର ପେନସନ୍ ପାଇଁ ପ୍ରାପ୍ତ ପ୍ରାୟ 99% ଆବେଦନକୁ ପ୍ରୋସେସିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଆଯାଇଛି । ବିଭାଗ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସରକାର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ନୂତନ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା କୋଡ୍ ଲାଗୁ ହେବା ପରେ, 15,000 ଟଙ୍କା ଦରମା ସୀମାରୁ ଅଧିକ ଅବଦାନ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ହେବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ କମ୍ପାନୀର ଇଚ୍ଛା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବ।