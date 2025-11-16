ଛି ଛି ଏମିତି ପ୍ରେମକୁ ଦୂରୁ ଜୁହାର..ପ୍ରେମିକାକୁ ଜୀବନ୍ତ ଜାଳି ଦେଲା ପ୍ରେମିକ, କାରଣ ଜାଣିଲେ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେବେ ହାତ …
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଦୁମକା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଯୁବତୀଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ମହିଳା ଜଣକ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସହ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ।
ଦୁମକା: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଦୁମକା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ଜୀବନ୍ତ ଜାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ପୀଡିତା ଜଣେ ବିଧବା ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଯିଏ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ଯୁବକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ।
ପୋଲିସ ରବିବାର କହିଛି ଯେ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ଘଟଣା ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଫେରାର୍ ଅଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଦଳ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛି।
ମାଆ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ: ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାଟି ନଭେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖ ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଘଟିଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଦୁମକା ଜିଲ୍ଲାର ଶିକାରୀପାରା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସୀତାସଲ ଗାଁରେ ପୀଡିତାଙ୍କୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା।
ପୀଡିତାଙ୍କ ନାମ ମାକୁ ମୁର୍ମୁ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଶିକାରୀପାରା ଥାନାର ଇନଚାର୍ଜ ଅମିତ ଲାକ୍ରା କହିଛନ୍ତି, “ପିଡିତାଙ୍କ ମାଆ ଫୁଲମଣି ହାଂସଦାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଏକ ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ପୀଡିତା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ବର୍ଧମାନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ଏବଂ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅଛନ୍ତି।”
ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଶି ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଲେ: ଷ୍ଟେସନ ଇନଚାର୍ଜ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁର୍ମୁ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ମୋଙ୍ଗଲା ଦେହରି ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ। ପୀଡିତାଙ୍କ ମାଆ ଫୁଲମଣି ହାଂସଦାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନଭେମ୍ବର ୧୩ ତାରିଖରେ ମୋଙ୍ଗଲା ଦେହରି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତାସାଲ ଗାଁରେ ଥିବା ମାକୁ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କ ଏବଂ ମାକୁ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା।
ଏହା ପରେ, ମୋଙ୍ଗଲା ଦେହରି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପୀଡିତାଙ୍କ ଘରେ ଗଚ୍ଛିତ ପେଟ୍ରୋଲ ଢାଳି ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୋଙ୍ଗଲା ଦେହରିକୁ ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଫେରାର୍ ଅଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି।