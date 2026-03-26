ବାହା ହେବାକୁ କହିବାରୁ ୫୨ ବର୍ଷର ପ୍ରେମିକାକୁ ମାରିଦେଲା ୨୧ ବର୍ଷର ପ୍ରେମିକ, ପରେ ଶବ ସହ କଲା ଏମିତି
ମା' ବୟସର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ହତ୍ୟା କଲା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ।
ଓଡିଶାଭାସ୍କର: ମା’ ବୟସର ପ୍ରେମିକା, ଆଉ ୨୧ ବର୍ଷ ବୟସର ଯୁବ ପ୍ରେମିକ। ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ବୟସର ତାରତମ୍ୟ ଅନେକ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କୁ ମନ ଦେଇ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ହେଲେ ପରିସ୍ଥିତି ଏମିତି କ’ଣ ହେଲା ଯେ ୫୨ ବର୍ଷର ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ ଅତି ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରି ପାଣିକୁ ଫିଙ୍ଗିଦେଲା ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ।
ହଁ ଆଜ୍ଞା ତାମିଲନାଡୁର ମଦୁରାଇରେ ଏପରି ଏକ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ହତ୍ୟା ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସରବଣକୁମାର ନାମକ ଜଣେ ୨୧ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ତାଙ୍କର ୫୨ ବର୍ଷୀୟ ପ୍ରେମିକାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।
ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ସରସ୍ୱତୀ। ହତ୍ୟା କରିବା ପରେ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ମୃତଦେହକୁ ଏକ ଗଭୀର ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ପଥର ଖଣିରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ବିବାହ ଚାପ ଏବଂ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଭୟଙ୍କର ଅପରାଧ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ହତ୍ୟା ପରେ ସରବଣକୁମାର ପଳାଇ ଯାଇଥିଲା ଯାହା ମାମଲାକୁ ଆହୁରି ରହସ୍ୟମୟ କରିଦେଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଉଭୟଙ୍କ ନିଖୋଜ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ନିଖୋଜ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିଲା, ଥିରୁପ୍ପୁଭନମ୍ ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା।
ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଥିଲା ଯେ ସରବଣକୁମାର ଏବଂ ସରସ୍ୱତୀ ଏକ ଅବୈଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସବୁବେଳେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ଉତ୍ସ ଯାହା ଶେଷରେ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା।
ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପୋଲିସ କ’ଣ କହିଲା:
ପୋଲିସର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ, ଫେବୃଆରୀ ୧୧ ତାରିଖରେ ସରସ୍ୱତୀ ତାଙ୍କ ସହ ବିବାହ କରିବାକୁ ସରବଣକୁମାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ହୋଇଥିଲା।
ରାଗରେ ସରବଣକୁମାର ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଅପରାଧକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ସରବଣକୁମାର ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ପାଖରେ ଥିବା ଏକ ଗଭୀର ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ପଥର ଖଣିରେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ପ୍ରାୟ ଗୋଟିଏ ମାସ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରିଥିଲା ଏବଂ ଶେଷରେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।
ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ହେପାଜତକୁ ନିଆଯାଇଛି:
ଖଣିର ଗଭୀରତା ଯଥେଷ୍ଟ ଥିବାରୁ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଏକ ସହଜ କାମ ନଥିଲା, ତେଣୁ ଚେନ୍ନାଇରୁ ଏକ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଦଳକୁ ଡକାଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ପୋଲିସ ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଉଦ୍ଧାର କରିଛି ଏବଂ ଅପରାଧ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରିଛି।
ପୋଲିସ ଅନୁଯାୟୀ, ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ରମାଣ ଏବଂ ବୟାନ ଆଧାରରେ ମାମଲାକୁ ହତ୍ୟା ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ, ସରବଣକୁମାର ନ୍ୟାୟିକ ହେପାଜତରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ଏହି ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଦେଇଛି।