ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ‘ଗୋମୂତ୍ର ବିଶେଷଜ୍ଞ’ ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କଲେ ଶିକ୍ଷାବିତ
୨୦୨୫ ମସିହାରେ ପ୍ରଫେସର ଭି. କାମକୋଟି ଗୋ’ ବଂଶବର୍ଦ୍ଧନ ସମ୍ପର୍କୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗଠନ କରିଥିବା ନୂଆ ଶିକ୍ଷା ଟାସ୍କ ଫୋର୍ସରେ ଅଛନ୍ତି ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ଭି. କାମକୋଟି। ଲୋକସଭାରେ ବିତର୍କ ବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା। ପରୋକ୍ଷରେ ତାଙ୍କୁ ‘ଗୋମୂତ୍ର ବିଶେଷଜ୍ଞ’ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ସେହି ବୟାନକୁ ନେଇ ଲୋକସଭାରେ ହଙ୍ଗାମା ହୋଇଥିଲା। ଶାସକ ବିଜେପି ଓ ଏନ୍ଡିଏର ସହଯୋଗୀ ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନେ ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ।
ଆଜି ପ୍ରିୟଙ୍କାଙ୍କ ସେହି ବୟାନକୁ ନେଇ ଶିକ୍ଷାବିତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦେଶର ୨୧୫ ଜଣ କୁଳପତି, ପୂର୍ବତନ କୁଳପତି ଓ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷାବିତ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଏକ ଖୋଲା ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ଆଇଆଇଟି ମାଡ୍ରାସର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ପ୍ରଫେସର ଭି.କମେକୋଟିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ମନ୍ତବ୍ୟକୁ ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି।
ଶିକ୍ଷାବିତମାନେ ତାଙ୍କ ଚିଠିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି; ସାଧାରଣ ଆଲୋଚନା ଓ ରାଜନୀତିର ସ୍ତର ବିଚାର, ତଥ୍ୟ ଏବଂ ନୀତି ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହେବା ଉଚିତ। କୌଣସି ସମ୍ମାନିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆକ୍ଷେପ କରିବା ଉପରେ ନୁହେଁ।
ସୂଚନାରୁ ପ୍ରକାଶ; ୨୦୨୫ ମସିହାରେ ପ୍ରଫେସର ଭି. କାମକୋଟି ଗୋ’ ବଂଶବର୍ଦ୍ଧନ ସମ୍ପର୍କୀତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗଦେଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସେ ଭାଷଣ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଗୋ’ ମୂତ୍ରର ପାରମ୍ପରିକ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦିଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ
ପ୍ରଫେସର କାମକୋଟି କହିଥିଲେ; ଗୋମୂତ୍ରରେ ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ୍ ଓ ଆଣ୍ଟିଫଙ୍ଗାଲ ଗୁଣ ରହିଛି। ଯାହା ହଜମ ସମସ୍ୟା ଓ ଜ୍ୱର ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ଉପଶମ ଦେଇପାରେ। ଯାହାକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଦେଇଥିବା ଟିପ୍ପଣୀ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଜଗତ ଆହତ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷାବିତମାନେ କହିଛନ୍ତି।
ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ଦେଶର ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନର ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଏଭଳି ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଶିକ୍ଷାଗତ ଗରିମା ବିରୋଧୀ ଓ ଏହା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରର ମନୋବଳ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ।