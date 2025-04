Breaking: (Video) ଖାଇବାକୁ ଆସି ନିଜେ ଜଳିଗଲେ, ନିମିଷକେ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା ୨୨ ଜୀବନ

ସାଂଘାଇ: ଚାଇନାରେ ଘଟିଯାଇଛି ବଡ଼ ଅଘଟଣ । ଚାଇନାର ଲିଆଓନିଙ୍ଗ ପ୍ରଭିନ୍ସର ଲିଆଓୟାଙ୍ଗ ସହରରେ ଘଟିଯାଇଛି ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ।

ଲିଆଓୟାଙ୍ଗ ସିଟିରେ ଥିବା ଏକ ରେଷ୍ଟୁରେଣ୍ଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା କାରଣରୁ ୨୨ ଜଣ ଜୀଅନ୍ତା ଜଳିଯାଇଥିବା ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି । ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଘଟିଯାଇଛି ଏହି ଘଟଣା ।

ଅପରାହ୍ନଣ ୧୨ଟା ୨୫ ମିନିଟରେ ହଠାତ୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିଲା । ଘଟଣା ସମୟରେ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ବଡ଼ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟ ଥିଲା । ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୩ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଉଭୟ ଆହତ ଏବଂ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି ଆଶଙ୍କା ଯାଉଛି ।

ଅଗ୍ନିଶମ ବାହୀନି ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିବା ସୂଚନା । ଅନ୍ୟପଟେ ଆହତମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସି ଜିନପିଙ୍ଗଙ୍କ ତରଫରୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି କରାଯାଇଛି ।

#BREAKING 🚨

First images from the restaurant fire 🔥

22 people dead and 3 injured after a #fire broke out at a restaurant near a resettlement housing complex in Liaoyang, #Liaoning Province. The investigation is ongoing. #China #fire pic.twitter.com/WRelu9T8ov

— Nazlı Özdemir (@nazliiozdemr) April 29, 2025