୨୨ ବର୍ଷର ଖେଳାଳି ଭାଙ୍ଗିଲେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ୮ ବର୍ଷର ରେକର୍ଡ, ବାବର ଆଜମ ବି ପଡ଼ିଲେ ପଛରେ

କୋହଲିଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବ୍ରେଭିସ୍‌।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାଙ୍ଗିଲା ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ବିଶାଳ ରେକର୍ଡ। କେବଳ ବିରାଟ କୋହଲି ନୁହଁନ୍ତି ବାବର ଆଜମଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍।

ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ଟିମର ୨୨ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବ ଖେଳାଳି ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍‌ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜ୍‌ରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ସିରିଜ୍‌ରେ ବ୍ରେଭିସ୍‌ ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍‌ରୁ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ତୃତୀୟ ଟି-୨୦ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍‌ଙ୍କ ୫୩ ରନ୍‌ର ଇନିଂସ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ୮ ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମାମଲାରେ ବାବର ଆଜମଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

କୋହଲିଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ ବ୍ରେଭିସ୍‌: ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ ଜଣେ ବିଦେଶୀ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଭାବରେ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିବା ମାମଲାରେ ଏବେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।

ବ୍ରେଭିସଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ରେକର୍ଡ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ନାମରେ ଥିଲା। ବ୍ରେଭିସ୍ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଗସ୍ତ ଥିଲା, ସେ ସେଠାରେ ଟି-୨୦ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ମୋଟ ୧୪ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। ଯାହା ସହିତ ସେ କୋହଲିଙ୍କ ୧୩ଟି ଛକାର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆରେ T20 ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି:

ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ – ୧୪ଟି ଛଅଟି
ବିରାଟ କୋହଲି – ୧୩ଟି ଛକା
ଶିଖର ଧାୱନ – ୯ ଟି ଛକା
ଆଣ୍ଡ୍ରେ ରସେଲ – ୯ଟି ଛକା

ଏହି ମାମଲାରେ ବାବର ଆଜମ ପଛରେ ରହିଗଲେ: ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ କରିବାର ବାବର ଆଜମଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କେବଳ ୨୦ ରନ ଦୂରରେ ରହିଥିଲେ। ବ୍ରେଭିସ୍ ଏହି ସିରିଜରେ ମୋଟ ୧୮୦ ରନ କରିଥିବା ବେଳେ, ବାବର ଆଜମ ୨୦୧୮-୧୯ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ମୋଟ ୧୬୩ ରନ କରିଥିଲେ।

ଏହି ତାଲିକାର ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ବିରାଟ କୋହଲି ୨୦୧୫-୧୬ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ତିନି ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ମୋଟ ୧୯୯ ରନ କରିଥିଲେ।

