କ୍ଷଣକରେ ସବୁ ନଷ୍ଟ… ଷ୍ଟୋରରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ୨୩ ଜଣ ଜୀବନ୍ତଦଗ୍ଧ; ୧୨ରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ଆହତ

ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ଅନେକ ପିଲାଙ୍କ ସମେତ ଅତି କମରେ ୨୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ୧୨ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମେକ୍ସିକୋର ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ରାଜ୍ୟ ସୋନୋରାର ରାଜଧାନୀ ହର୍ମୋସିଲୋରେ ଏକ ଷ୍ଟୋରରେ ଭୟଙ୍କର ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟି ଅନେକ ପିଲାଙ୍କ ସମେତ ଅତି କମରେ ୨୩ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ୧୨ ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସହରର ଡାଉନଟାଉନ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଭାଲଡୋସ୍ ଷ୍ଟୋରରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି।

ସୋନୋରା ରାଜ୍ୟପାଳ ଆଲଫୋନ୍ସୋ ଡୁରାଜୋ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓରେ ଘଟଣାର ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପୀଡିତଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମବେଦନା ଜଣାଇଛନ୍ତି।

ଆହତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି:ରାଜ୍ୟ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଗୁସ୍ତାଭୋ ସାଲାସ ଚାଭେଜ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ସୂଚନା ନାହିଁ ଯେ ନିଆଁ ଜାଣିଶୁଣି ଲଗାଯାଇଥିଲା, ଯଦିଓ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଘଟଣା ପରେ, ୧୨ ଜଣ ଆହତଙ୍କୁ ହର୍ମୋସିଲୋର ଛଅଟି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯାଉଛି।

ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି: ମେକ୍ସିକୋ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି କ୍ଲାଉଡିଆ ସେନବାଉମ୍ ଟ୍ୱିଟରରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, “ଏହି ଭୟଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ସମସ୍ତ ପରିବାର ସହିତ ମୋର ସମବେଦନା। ସରକାରୀ ରିଲିଫ୍ ଦଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।

ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ତଦନ୍ତ କରାଯିବ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓଗୁଡ଼ିକରେ ଦୋକାନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଆଁରେ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ଭିଡିଓରେ, ଜଣେ ପୋଡ଼ିଯାଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଦୋକାନ ବାହାରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖାଯାଇଛି, ଯାହା ଦୁର୍ଘଟଣାର ଗମ୍ଭୀରତା ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦେଉଛି। ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ କହିଛି ଯେ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ କିଛି ଘଣ୍ଟାର ପ୍ରୟାସ ପରେ ନିଆଁକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ହୋଇସାରିଛି। ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି।

