ମୃତ୍ୟୁର ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖାଯାଏ ଏହି ୩ଟି ଲକ୍ଷଣ; କିଭଳି ହୁଏ ଅନୁଭବ? ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଲେ ହେବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ !
ଯଦି ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ, ତାହା ହେଉଛି ଯେ ମଣିଷ ଗୋଟିଏ ଦିନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମରିବ। ଆସନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଶରୀରରେ ଦେଖାଯାଉଥିବା ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ...
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପାଲିଏଟିଭ୍ କେୟାରରେ କାମ କରୁଥିବା ନର୍ସମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ଆମେରିକୀୟ ହସ୍ପିସ୍ ନର୍ସ ଜୁଲି ମ୍ୟାକଫାଡେନ୍ ବହୁ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆରାମଦାୟକ ଅନୁଭବ କରାଇବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବିଷୟରେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ନର୍ସ ଜୁଲି ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା ଜୁଲି, ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଶେଷ ଦିନରେ ଯାହା କୁହନ୍ତି ତାହା ସେୟାର କରନ୍ତି, ଯେପରିକି ପରିବାର ପ୍ରତି ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କରିବା, ଧନ୍ୟବାଦ କହିବା, କିମ୍ବା ଭୁଲ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିବା। ତାଙ୍କର ଭିଡିଓ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ।
ସେ କୁହନ୍ତି ଯେ କେତେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ପ୍ରସ୍ଥାନର ସମୟ ନିଜେ ବାଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଏହି ଦୁନିଆ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ଦିନ, ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଗସ୍ତ କିମ୍ବା ଏକ ଘଟଣା ସମାପ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଏହାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିବା କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।
କେତେବେଳେ ରୋଗୀମାନେ ନିଜେ ଆମକୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ କେଉଁ ଦିନ କିମ୍ବା ସମୟରେ ଯିବେ। ଜୁଲି ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କୁ ମନେ ପକାନ୍ତି ଯିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱାଭାବିକ ମନେ ହେଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କହିଥିଲେ ଯେ ସେ ସେହି ରାତିରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେ, ଏବଂ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଘଟିଥିଲା।
ଜୁଲି ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରନ୍ତି ଯେ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରାୟ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଶରୀର ସଙ୍କେତ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ପ୍ରାୟତଃ ଶୁଣାଯାଉଥିବା ଏକ ଶବ୍ଦକୁ ମୃତ୍ୟୁର ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। ଏହା ସେତେବେଳେ ଘଟେ ଯେତେବେଳେ ରୋଗୀ ଖାଦ୍ୟ ଢୋକିବାର କ୍ଷମତା ହରାଇଦିଏ ଏବଂ ଗଳାରେ ଲାଳ ଏବଂ କଫ ଜମା ହେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏହି ଶବ୍ଦ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ବିଚଳିତ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ ନାହିଁ।
ଏହା ସହିତ, ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାର ଶୈଳୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ବହୁତ ଧୀର, ଅନିୟମିତ ଏବଂ ଟାଣ ହୋଇଯାଏ। କେତେକ ସମୟରେ, ଏପରି ମନେ ହୁଏ ଯେପରି ରୋଗୀ ନିଶ୍ୱାସ ନେବା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପରେ, ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଶରୀରର ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ଏକ ଅଂଶ।
କିଛି ଲୋକ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ଯାହା ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ। ଏହା ଦେଖିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଗବେଷଣାରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଏହା ରୋଗୀଙ୍କୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦିଏ ନାହିଁ। ଏହା ନିଜକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଶରୀରର ଶେଷ ପ୍ରୟାସ।
ଜୁଲି କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହି ଲକ୍ଷଣଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ରୋଗୀଙ୍କ ସମୟ ନିକଟତର। ପରିବାର ପାଇଁ ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ କଷ୍ଟକର, କିନ୍ତୁ ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିବା କିଛି ମାନସିକ ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରେ।