ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ କେତେ ଦାମରେ ମିଳୁଛି ସୁନା? 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ଦାମ ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶ୍ଵାସ ହେବନି

ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ 24K ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ କେତେ

By Pragyan Priyadarshini Sahoo

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବଢ଼ୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ଅନିଶ୍ଚିତତା ମଧ୍ୟରେ, ସୁନା ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ଭାବରେ ଚମକୁଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେଇଛି, ଯାହା ବିଶ୍ୱ ସଂଘର୍ଷ ଏବଂ ମୁଦ୍ରା ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ।

ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ଏହାର ଶୁଦ୍ଧତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ୨୪-କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପ୍ରାୟ ୧୫,୮୪୦.୬୮ AFN ଥିବାବେଳେ, ୨୨-କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୪,୫୨୦.୬୩ AFN ଏବଂ ୨୧-କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୩,୮୪୦.୬୦ AFN।

ସୁନା ବିଭିନ୍ନ ଓଜନ ୟୁନିଟରେ ମଧ୍ୟ କାରବାର ହୁଏ। ଗୋଟିଏ ଟୋଲା ୨୪-କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୮୪,୮୭୨ AFN। ୧୦ ଗ୍ରାମ ପାଇଁ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୫୮,୪୦୬ AFN। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ୧ କିଲୋଗ୍ରାମର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ୧୫.୭୭ ନିୟୁତ AFNରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ।

ଭାରତୀୟ ମୁଦ୍ରାରେ, ୧ AFN ପ୍ରାୟ ₹୧.୪୬ । ତେଣୁ, ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ୨୪-କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପ୍ରାୟ ₹୨୩,୧୧୦ ଏବଂ ୨୨-କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି ଗ୍ରାମ ପ୍ରାୟ ₹୨୧,୧୮୪ ।

ଆଫଗାନିସ୍ତାନରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି, ଯାହା ୨୦୨୪ ରୁ ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୩୯% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ସୁଦ୍ଧା, ମୂଲ୍ୟ ରେକର୍ଡ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା।

ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଆଫଗାନ ପରିବାରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି। ବିବାହ ପାଇଁ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର କିଣିବା କ୍ରମଶଃ କଷ୍ଟକର ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହି ଅନିଶ୍ଚିତ ସମୟରେ, ଅନେକ ଲୋକ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ମୁଦ୍ରା ବିକଳ୍ପ ଭାବରେ ସୁନା ଆଡ଼କୁ ମୁହାଁଇଛନ୍ତି, ଯାହା ଏହାର ଚାହିଦାକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି।

ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଉଛି, ଚାଲିଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସତ୍ତ୍ୱେ, ଏପ୍ରିଲ୍ ଆରମ୍ଭରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ୧୦% ରୁ ୧୫% ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥାୟୀ ହ୍ରାସ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆମେରିକୀୟ ଡଲାର ଏବଂ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଆର୍ଥିକ ପରିସ୍ଥିତି ଏହି ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଅବଦାନ ରଖିଥିଲା।

